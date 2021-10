AMLO dice estar a favor de renovar concesión para operar Telmex

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó este jueves a favor de renovar la concesión para la operación de Teléfonos de México (Telmex), sin embargo, pidió a la población evaluar la contribución social de esta empresa privada.

“A nosotros nos va a tocar eso [revisar en 2023 la concesión de la compañía dirigida por el magnate de origen libanés Carlos Slim Helú] y no tengo ningún problema de conciencia”, indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el político tabasqueño advirtió que cancelar el permiso significaría que el Estado se haga cargo y “no son tamalitos de chipilín. Y que me van a medir si somos neoliberales o no por eso, no me preocupa, tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país y sé también que son procesos que se tienen que dar poco a poco”.

”Es, a ver, ya está, ¿qué hacemos? revocamos la concesión? A ver, se los dejamos de tarea a la gente. ¿Y el Estado se hace cargo? O, y eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, en ampliación de la red. Llegar a un acuerdo”, cuestionó López Obrador.

“Eso es lo que va a estar en cuestión, yo no soy partidario [de no renovar la concesión] o sea, quizá si me hubiese tocado a principio del Gobierno, a lo mejor sí, como lo estamos haciendo con los bancos”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“No va a ser difícil si se trata de revisar lo de la concesión, si se vence el plazo o se puede refrendar. Eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones. Lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social”, agregó el Presidente.

“Eso es a lo que nos quieren regresar, a lo que nos regresaron, pero afortunadamente se dio el cambio porque ya después de que no intervenía el sector privado, ahora tienen el monopolio prácticamente del mercado eléctrico. Las grandes empresas, los OXXO’s, todo eso, no le compran energía a la CFE. Ellos supuestamente producen su propia energía con subsidios y pagan menos”, indicó el político tabasqueño.

“No, estoy pensando lo mismo de siempre, yo tengo una característica, siempre escribo, llevo 30 años o más escribiendo libros y ustedes pueden saber qué pensaba hace 30 años y ahora y se van a encontrar que no he sido incongruente”, abundó López Obrador.

“En este caso vamos a actuar de manera congruente, pero debemos entender que hay una nueva realidad. Algunos están desesperados en encontrar de que somos lo mismo, que la Cuarta Transformación se va a poner a prueba con la concesión a Telmex”, dijo el mandatario nacional.

“De una vez les digo: vamos a hacer lo que más convenga a la Nación, no vamos a caer en extremismos. A lo mejor en el periodismo se puede dar bandazos y se tocan los extremos, en la lucha nuestra, no [...] Se trata de una empresa que entregó Carlos Salinas de Gortari, claro que no estuvimos de acuerdo, porque no estoy de acuerdo en la política privatizadora. Esto es distinto, en el tiempo que llevamos nosotros es distinto”, insistió el Presidente.

AMLO ACUSA A TELMEX, DE SLIM, Y AL INAI, POR CAMPAÑA CONTRA PADRÓN TELEFÓNICO

El pasado 28 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las compañías telefónicas, como Telmex -cuyo dueño es el magnate de origen libanés Carlos Slim Helú-, de operar una campaña en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

“Entonces, estas telefónicas que tienen mucho poder y además que actúan con mucha hipocresía, porque para la contratación de un servicio telefónico ya piden esos datos. Como tienen mucho dinero para reportar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra”, indicó el mandatario nacional.

“Miren estos informes son cuidadosos, porque tapan, pero es Telmex y son los que más están empujando una campaña en contra con los medios de comunicación. Miren, ¿entonces nos olvidamos de esto?”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.