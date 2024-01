Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este domingo estar “conforme” con los resultados de su gobierno en materia de obras públicas con la inauguración del Tren Maya o la “megafarmacia”.

“(Cerraremos) bien, como estamos ahora, así imaginen que va a ser el cierre. No voy a exagerar. Me conformo con estos resultados de ahora; es decir, que sigamos inaugurando obras. Me gustó mucho lo de la inauguración de la megafarmacia”, dijo López Obrador en Campeche donde inauguró un tramo más del Tren Maya.

En el último día de este 2023, López Obrador inauguró el tramo Cancún-Palenque del Tren Maya.

AMLO destaca inauguración de megafarmacia

En la última semana y nueve meses de concluir su sexenio, López Obrador ha inaugurado obras y proyectos de su gobierno como la megafarmacia y tramos del Tren Maya.

Entre otras obras que AMLO mencionó como las que lo hacen sentirse conforme hasta ahora son: los aeropuertos de Tulum y el AIFA, los Bancos del Bienestar y la construcción del Tren Maya, además de los programas de apoyos económicos a grupos vulnerables, como el de adultos mayores.

Con retrasos de hasta cuatro horas se inauguró este 16 de diciembre el primer viaje abierto al público del Tren Maya, una de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Autoridades explicaron que el retraso se debió a una falla con la empresa Alstom, encargada de la manufactura de los trenes.

El tren, que tenía previsto salir de Cancún hacia San Francisco Campeche a las 11 de la mañana, pudo salir hasta las tres de la tarde.

“El tren está presentando una demora debido a las configuraciones de la cochera que está instalada que está atrás de la estación, no obstante los ingenieros están trabajando para poder terminar lo más pronto posible”; explicó Isaí Morales, uno de los trabajadores que se encontraba en el lugar.

El empleado aseguró que el retraso no era responsabilidad de la empresa Tren Maya.

Ese retraso no fue el único, el tren de las siete de la mañana, también proveniente de Cancún, tuvo un retraso debido a la neblina, explicó el general Óscar Lozano Águila, encargado del proyecto.

“Hay un pequeño retraso con el tren de Cancún, el tren de Cancún salió muy lento porque había mucha neblina, son las circunstancias que suceden con cualquier medio de transporte, los aviones se retrasan, los trenes también, entonces vamos a tardar un poco, para que tengan paciencia”, dijo.

Tren Maya se estrena incompleto

El Tren Maya arrancó operaciones solo en un tramo y lo hizo con sobrecosto y en medio de cuestionamientos por el impacto ambiental que tendrá la obra.

La obra, que oficialmente ya está en manos del Ejército desde este año, recibió prioridad en el presupuesto, recurrió a expropiaciones de terrenos (pese a que López Obrador prometió que no lo haría) e inició obrar sin haber presentado los estudios de impacto ambiental que la ley exige.

En el tramo que ya fue inaugurado no hay transporte público para llegar a algunas de las estaciones del Tren Maya, como la de San Francisco de Campeche, pues la única forma es en taxi.