El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en la relación entre el Gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá, en respuesta a las críticas que lanzaron contra la reforma al Poder Judicial de la Federación que se discute en el Congreso de la Unión mexicano.

Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, advirtió el 22 de agosto que la reforma al PJF, que incluyó “la elección directa de jueces”, representaría “un riesgo para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías”.

Graeme C. Clark, Embajador de Canadá en México, reveló que inversionistas canadienses le habían transmitido sus preocupaciones respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó al Embajador de Estados Unidos los límites que establecía la Constitución Política de México, como si se tratara de “leerle la cartilla”. Además, consideró que el comportamiento de la Embajada de Canadá frente a dicho tema, había sido “de pena ajena”.

“Cómo vamos a permitir al Embajador [Salazar], con todo nuestro respeto, esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo. No vamos a decirle que abandone el País, eso no, pero si le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”, enfatizó.

“¿Cómo es la relación con él?”, le preguntó un reportero. “Es buena, pero está en pausa”, respondió. “¿Desde cuándo?”, insistió el periodista. “Desde que declaró eso [contra la reforma judicial]. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, contestó.

“Porque ojalá y el Departamento de Estado, porque tampoco es él, qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la Embajada y lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena”, dijo López Obrador.

“¿Es una pausa con el Embajador o en la relación bilateral con Estados Unidos?”, le preguntó un reportero. “No, la relación continúa, pero ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía del País. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues, hay pausa con la Embajada”, aseveró.

“¿También con la Embajada de Canadá?”, cuestionó un periodista. “Sí, también, claro, tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá a decirles que está bien y que está mal entonces”, contestó.

“Nosotros queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en respeto a la soberanía”, sentenció López Obrador, quien también advirtió que, mientras él se encontrara en el poder, México mantendría esa posición en contra de la injerencia extranjera.

Asimismo, confió en que el próximo Gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, mantendría dicha posición. Además, aclaró que no haría un llamado al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que señaló que “es nada más que entiendan: fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron”.

López Obrador calificó el 23 de agosto como “actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como una declaración desafortunada e imprudente”, las declaraciones del Embajador de Estados Unidos.