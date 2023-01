AMLO dice que UNAM se lava las manos tras plagio de Yasmín Esquivel y que SEP resolverá

“Lo que dice la UNAM es que hubo plagio y no nos toca sancionar, sino a la SEP, como Poncio Pilatos, el Rector se lavó las manos, pero claro que está metido, basta de simulación o hipocresías, pero pronto, yo creo que el lunes. No vamos a evadir si tenemos responsabilidad, el actuar”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina reiteró que el tema es “politiquería” de parte de Enrique Luis Graue Wiechers, rector de la UNAM, por lo que llamó a que la Universidad Nacional Autónoma de México determine la validez del título de la Ministra de la SCJN.

“Vamos a ver nosotros, se va a analizar, sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuándo a acá le importa tanto la ética”, expuso.

“Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, si es válido o no su título. Ahora lo que quiere es que seamos nosotros lo que decidamos, pero no hay ningún problema lo vamos a analizar [...] No se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción, o plagio es corrupción, o es deshonestidad que es un concepto todavía más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes”, manifestó.

“Para que el Rector de la UNAM firme un comunicado, se trata de un asunto de buen nivel politiquero. Porque eso de que les preocupa mucho la ética, pues ando buscando el tonto que se los crea, no, si nos ponemos a ver aquí cómo han actuado ellos mismos, por qué no nos informan cuánto ganan, cómo protegen a corruptos, cuándo dinero recibieron de los gobiernos anteriores, y plagio también de todo este grupo de conservadores [...] Lo mejor es que la UNAM diga, sí o no, es válido su título o no”, finalizó.