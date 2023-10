El Presidente Andrés Manuel López Obrador acató este 10 de octubre la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral para quitar la posdata que incluyó en el mensaje de no intromisión electoral, que el órgano lo había obligado a poner al inicio de los videos de sus conferencias de prensa matutinas.

“Nada más un paréntesis. ¿Ya se quitó lo del texto, de la posdata? ¿La pasaron hoy? ¿Hoy no? Ah bueno, es que ya no va haber la posdata, vamos a verla por última vez. No, ya, mejor no, porque nos la prohibieron”, comentó el Mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, López Obrador dijo que ya no era necesario que siguiera transmitiéndose su posdata, ya que, según él, el mensaje logró internalizarse. Asimismo, señaló que su mensaje iba dirigido hacia los jóvenes, porque son como “un libro abierto”.

“Ayer notificaron, como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario conservador, racista, clasista, si se está en favor de la corrupción del amiguismo, en el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor, lo más recomendable. es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres no, pero no está mal advertir”, mencionó.

“A lo mejor van a cambiar, es de sabios cambiar de opinión, y sobre todo nos importa mucho el que los jóvenes nos vean, porque ya hay quienes tienen una idea preconcebida de las cosas y ya es difícil que cambien, pero los jóvenes tienen más frescura, son como un libro abierto.

“Y lo que siempre decimos: hay jóvenes de familias acomodadas que, mediante el estudio, la información, el conocimiento de la realidad de manera amplia, no sectaria, llegan a la convicción de que se tiene que promover el amor al prójimo, el humanismo y actuar no sólo con honradez, sino también que es más importante de manera honesta. Dicho lo anterior, ya no hay posdata”, agregó López Obrador.

INE niega suspender mañaneras de AMLO y le pide que respete la ley

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral negó suspender la conferencia de prensa matutina presidencial, pero hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que se ajustara a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

El Partido de la Revolución Democrática denunció la reiteración de violaciones en materia electoral por parte del presidente de la República, durante la transmisión de las conferencias de prensa matutinas.

El PRD señaló el incumplimiento de diversas medidas ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, así como la posibilidad de “un peligro real de transgresión a los principios constitucionales, solicitando el cese de cualquier transmisión o difusión”.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó improcedente suspender la transmisión de las conferencias de prensa matutinas presidenciales, al igual que la suspensión temporal y el cese de cualquier transmisión o difusión por parte de concesionarias públicas o privadas.

Los consejeros del INE determinaron que, bajo la apariencia del buen derecho, en las conferencias de prensa matutinas presidenciales se abordan diversas temáticas relacionadas con asuntos de interés general y no solo de índole electoral, por lo que un “posible retiro en la etapa del proceso electoral en la que nos encontramos resultaría una medida desproporcionada”.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE reiteró al Presidente de la República su deber de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato, de carácter político-electoral, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.