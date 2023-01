AMLO elogia y agradece a Biden y a Trudeau por política migratoria

Tras encabezar los trabajos de la Cumbre de los Líderes de América del Norte, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau ofrecieron, desde Palacio Nacional, un mensaje a los medios de comunicación.

El presidente López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos que durante su Administración no ha construido un sólo metro del muro fronterizo.

Elogió la política migratoria emprendida por el Mandatario demócrata durante su Gobierno en Estados Unidos.

“Usted es el primer Presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores”, señaló López Obrador.

López Obrador aprovechó para agradecer también que los connacionales no son acosados en Estados Unidos, como solía ocurrir.

Dijo que no se tiene pensado construir algún centro en el sureste para la migración, sino que se ayuda con albergues, atención médica o alimentos. También celebró que Estados Unidos tomará la decisión de ordenar el flujo migratorio y externó que las visas humanitarias ayudaron a reducir el flujo migratorio y la travesía por México.

Aseguró que aunque hay cooperación con Estados Unidos en el tema migratorio, México tiene el compromiso de proteger a los migrantes.

“Desde luego que hay cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el Presidente Biden es absolutamente cierto. Para llegar a Estados Unidos los migrantes corren muchos riesgos, empezando por que son víctimas de los traficantes de personas, coloquialmente conocidos como polleros que les cobran una cantidad para llevarlos al norte”, dijo.

“De manera especial quiero dejar de manifiesto que le he solicitado, respetuosamente, al Presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y, por eso lo planteo, además, le tengo plena confianza. Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos”, insistió.

Joe Biden agradeció a su homólogo mexicano por recibir hasta 3 mil personas migrantes que no cumplen con los criterios para entrar a Estados Unidos.

El también dijo que se quiere abrir la capacidad de llegada de migrantes, pero sin pasar el proceso difícil.

Planteó que todos son inmigrantes en Estados Unidos, por lo que comentó que se puede prevenir que la gente viaje a otros países, y dijo que se debe apoyar a los otros países para que no existan muchos movimientos.

López Obrador agradeció al Primer Ministro de Canadá por el programa de visas temporales de trabajo, que ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres de México.

“Quiero agradecer al Primer Ministro de Justin Trudeau, por su por su extraordinario y fraterno programa, que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, obreros. Este programa ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres, 25 mil mexicanos; es un camino a seguir el de la emigración ordenada. El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México”, señaló el Mandatario de México.