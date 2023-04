No se detuvo pese a que las personas migrantes intentaron interceptar la camioneta en la que se transportaba el mandatario al salir del Gimnasio del Colegio Bachilleres, donde sostuvo una reunión privada personal de la Delegación Estatal y Bancos del Bienestar en Ciudad Juárez.

En medio de un ambiente de consternación por la tragedia migrante, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visitó Ciudad Juárez para sostener un encuentro a puertas cerradas con funcionarios de su gobierno en Chihuahua. Su agenda no contempló actos públicos y durante su traslado evadió a migrantes extranjeros que buscaban un encuentro con el mandatario.

“No, señor, esa señora tampoco me representa, mucho menos”, le respondió la mujer. La comitiva presidencial siguió su trayecto.

“Nos duele mucho, porque hemos estado trabajando para evitar esas desgracias; desde el principio de este gobierno, hemos trabajado por atender las causas de los problemas, a ir más allá, porque tenemos muy claro que nadie se va de sus países, de sus comunidades, por gusto”, se cita al Presidente en uno de los boletines de prensa emitidos por la dependencia federal en Chihuahua.

El mandatario lamentó la tragedia en instalaciones de Migración y pide a Estados Unidos invertir en condiciones de vida de países expulsadores de migrantes en lugar de armamento, se indica en otro comunicado de Bienestar.

El Presidente López Obrador refirió que Estados Unidos envían millones de dólares para atender la causa migratoria a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, pero éstas no han dado buenos resultados, se difundió.

Mientras López Obrador hablaba en un acto a puerta cerrada – al que no fueron convocados el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar ni la gobernadora María Eugenia Campos– una veintena de migrantes se manifestaban sobre la calle De las Parcelas frente a la entrada trasera del gimnasio sede de la recepción presidencial.

Los migrantes pedían a gritos de justicia, un trato humanitario y respeto a sus derechos humanos. Además, de cantar el himno nacional de Venezuela.

“¡justicia!”, “¡qué salga!, ¡qué salga!”, “¡Muerte no, si a la vida!”, “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, “Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia”, “Pedimos que nos traten con amor porque no somos delincuentes. En el nombre de todo el pueblo migrante del mundo entero que se consiga acá, en territorio mexicano, pedimos justicia”, expresó Juan Pavón de Venezuela y quien fue coreado por las otras personas.