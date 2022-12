AMLO envía al Senado, nombramiento de Carlos Joaquín González como Embajador en Canadá

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Mesa Directiva del Senado el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González, ex Gobernador de Quintana Roo, propuesto como Embajador de México en Canadá.

Según medios nacionales, el oficio llegó a la Cámara de Senadores, por lo que, casi de inmediato, se llamó a sesionar a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores -que preside Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz, del grupo parlamentario de Morena-, pero estos no llegaron.

“Se informó que era interés del Ejecutivo que hoy saliera el nombramiento del ex Gobernador de Quintana Roo, e incluso pudiera rendir protesta en esta sesión previa a que concluya el periodo ordinario”, indicó, por ejemplo, el diario Milenio.

“Las bancadas de Morena, PAN, PRI y PRD en el Senado de la República desairaron una sesión de la comisión de Relaciones Exteriores para congelar el nombramiento del ex Gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González como Embajador de México en Canadá. Por falta de quórum, la sesión no pudo llevarse a cabo y el nombramiento no se procesó”, dijo, por su parte, el diario Reforma.

“Una fuente parlamentaria explicó que a ‘Gobernación le urgía procesar el nombramiento’ porque el Presidente López Obrador tiene agendado un viaje a Canadá a principios de enero del próximo año y era necesaria la presencia del Embajador. El periodo ordinario de sesiones en el Senado se cierra en horas de la madrugada del jueves, por lo que el nombramiento quedará congelado”, abundó Reforma.