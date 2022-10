AMLO envía besos a Tatiana Clouthier luego de que no la abrazó en su despedida

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dio cuenta de que no abrazó a Tatiana Clouthier Carrillo, después de que la política sinaloense leyó los motivos de su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Economía del Gobierno federal.

López Obrador manifestó que quiere mucho a Clouthier Carrillo, por lo que le envió “besos”. Asimismo, aseguró que sus adversarios “inventarán de todo”.

“Tatiana ya lo dije, es una mujer con principios y recta, y con criterio. Si fuesen otras razones [de su renuncia], pues lo hubiese manifestado”, dijo. “Presidente, usted no la abrazó, ella sí lo abrazó, usted no la abrazo”, le señaló un reportero.

“Ah, miren [llevando su mano derecho a la boca y enviando besos] para Tatiana, que la quiero mucho [...] No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé, nuestro adversarios no van a estar conformes con nada”, manifestó López Obrador.

“¿Tatiana se fue por desacuerdo con militarización?”, le preguntó otro periodista más tarde. “No, no, fue en los mejores términos, ella habló en julio, lo hemos venido platicando, ¿sí habló de julio no? En la carta, es julio, agosto, septiembre, antes, a ver, cómo dice, ya de tiempo atrás hemos venido hablando del tema. Ella es muy fuerte también. No son ustedes mirones y mironas profesionales, pues a trabajar”, respondió.

Por su parte, el ex Diputado federal independiente, Manuel Clouthier Carrillo, aunque reconoció no haber hablado con ella, celebró la renuncia de su hermana al Gobierno encabezado por López Obrador, al considerar que finalmente “hay dignidad”.

“¡Finalmente hay dignidad! Debe haber sido una decisión muy difícil pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente. Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, indicó en Twitter.