El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que envió al Senado de la República, una nueva terna para sustituir a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes, mujeres militantes de Morena.

María Estela Ríos González, de 76 años, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quedó fuera de la nueva terna enviada por el Presidente al Senado y fue sustituida por Cruzvillegas Fuentes, actual Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Alcalde Luján, de 37 años, es la actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y ex candidata para ser consejera del Instituto Nacional Electoral.

En tanto que Batres Guadarrama, de 54 años, es Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, de la CJEF.

“Ya envié la terna para Ministra de la Corte. Va Eréndira Cruzvillegas Fuentes, actualmente es jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, cumple con todos los requisitos, es una abogada íntegra y honesta”, indicó López Obrador.

“Repiten dos. Vuelve Lenia Batres Guadarrama y vuelve Bertha María Alcalde Luján, las tres. A ver qué resuelven en el Senado, espero que ahora si se obtengan las dos terceras partes, la mayoría calificada para que se tenga una buena Ministra”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

“Es muy importante que de una u otra forma se va a resolver y de 11 ministros, cinco mujeres, nunca se había visto eso. Seguro quién me va a sustituir, va a promover más mujeres a la Corte y van a llegar a ser mayoría. De 11 puede ser que hasta este mismo año ya pueden ser seis”, enfatizó.

“Yo no tengo esa costumbre [de cabildear en el Senado], yo envío una terna y no le hablo a nadie porque si no caemos en lo de antes. ¿Cómo era? Se enviaba una terna, pero que quiero que quede esta persona, pero era simulación, puro atole con el dedo”, dijo López Obrador.

¿QUIÉN ES ERÉNDIRA CRUZVILLEGAS FUENTES?

Eréndira Cruzvillegas Fuentes. Es Licenciada en Derecho y Licenciada en Ciencias de la Comunicación; Maestra en Ciencias de la Educación, por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuenta con estudios de maestría en Comunicación Política. Estudió la Especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España; en Desplazamiento interno, en la Universidad de San Remo.

Se desempeñó como Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así como directora del Centro Nacional de Comunicación Social A. C., además Relatora de Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Es fundadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco, parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C.

Se desempeñó como Fiscal Especializada de Personas Desaparecidas de la ahora extinta Procuraduría General de la República.

Asimismo, fungió como Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.

Es Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, desde el 4 de febrero de 2020.