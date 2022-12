AMLO envía su solidaridad a Ciro Gómez Leyva

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su solidaridad al periodista Ciro Gómez Leyva, por el atentado que sufrió una noche antes.

El Mandatario nacional comentó que nadie debe ser dañado o agredido, ni mucho menos quitarle la vida.

Durante su conferencia de prensa matutina, indicó que tanto Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, además de la Fiscalía General de Justicia, ya estaban actuando en el caso.

“Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leyva que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano y además es un dirigente de opinión pública y un daño como a una personalidad como Ciro genera inestabilidad política”, dijo López Obrador.

“Entonces enviarle a Ciro un abrazo. Tengo información que se está haciendo la indagatoria, desde anoche se está haciendo la investigación, le corresponde al Gobierno de Ciudad de México y ya tiene un avance. Ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún crimen sin castigo”, señaló.

“Decirle a Ciro que no está solo. Esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias notorias, son de dominio público. Las vamos a seguir teniendo, pero es reprobable que se atente contra la vida de una persona [...] Ya desde luego la Jefa de Gobierno está actuando, el Jefe de la Policía, la Fiscalía del Distrito Federal, básicamente el Gobierno de la Ciudad va a estar informando”, puntualizó.

“Cualquier atentado a la libertad de expresión debe ser condenado. Nos solidarizamos con el periodista Ciro Gómez. Investigaremos el caso y se castigará a los autores materiales e intelectuales. Ningún ataque en contra de algún periodista quedará impune”, escribió Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, en su cuenta de Twitter.

“Mi solidaridad, aprecio y respaldo a Ciro Gómez Leyva. Hago votos porque las autoridades den pronto con los autores materiales e intelectuales de lo sucedido y se les aplique la ley . Hagamos causa común por la libertad de expresión y la integridad del periodismo”, tuiteó, por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores.

“Abrazo solidario Ciro Gómez Leyva. Que las autoridades capitalinas lleguen al fondo de este condenable hecho de violencia”, señaló, también en Twitter, el periodista y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez.

“ARTICLE 19 tiene conocimiento del atentado en contra del periodista @CiroGomezL, ocurrido esta noche afuera de su domicilio. Condenamos los hechos, exigimos a las autoridades reforzar su protección y garantizar una investigación diligente”, indicó, en un tuit, la organización no gubernamental.

“¡Hasta dónde hemos llegado! Esto es inaceptable, indignante. Ojalá con investigación periodística podamos confirmar pronto quién está detrás de esto. Un abrazo para @CiroGomezL qué bueno que estás bien”, dijo, por su parte, el también periodista Carlos Loret de Mola Álvarez.

CIRO GÓMEZ LEYVA RELATA LOS HECHOS DEL ATENTADO EN SU CONTRA

El periodista Ciro Gómez Leyva confirmó, la mañana del viernes, que alguien quiso matarlo una noche antes, cuando regresaba a su domicilio particular, luego del noticiario nocturno que conduce en la cadena Imagen televisión; sin embargo, indicó que no había recibido amenazas en su contra.

“No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso, alguien me quiso matar anoche [...] Quiero agradecer, de corazón, a las muchas personas que me han compartido en mensajes sus comentarios, su cariño, antes que nada, gracias de corazón. Les quiero agradecer mucho sus mensajes”, expresó el periodista, en el programa radiofónico que conduce, ‘Ciro por la Mañana’, en Radio Fórmula.

“Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos, alguien me quiso matar anoche, a unos metros de mi casa, en la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México”, agregó Gómez Leyva, quien también relató que salía del noticiero de Imagen Televisión, como todas las noches, y casi a las 23:00 horas, cerca de su domicilio particular, en la calle de Tecoyotitla, le dispararon desde una motocicleta.

“Aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron mi vehículo, me dijeron que quizá pudieron haber salido disparos de otros vehículos. No sé más [...] Yo manejo mi coche, lo he hecho siempre, yo no tengo escolta. Manejo en la noche una camioneta blindada que me proporcionó desde hace seis años Imagen Televisión, es una camioneta propiedad de ellos”, detalló el periodista.

“No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso, alguien me quiso matar anoche. Al menos es lo que se desprende por lo que ocurrió, no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta”, insistió Gómez Leyva.

El periodista mencionó que recibió la atención de las autoridades de la capital de la República, de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, además de que rindió declaración, alrededor de las 02:00 horas de este viernes ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.