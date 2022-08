AMLO enviará iniciativa preferente, no constitucional, para pasar Guardia Nacional a SEDENA, revela SEGOB

MÉXICO._ Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reveló el 25 de agosto del 2022, que el próximo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa preferente, misma que no será constitucional, sino legal, para que la Guardia Nacional se consolide administrativa y operativamente, además de que está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El funcionario federal detalló, durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se lleva a cabo en el auditorio Aurora, del recinto legislativo de San Lázaro, que se trata de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército Mexicano, y, a la Ley de Ascensos a las Fuerzas Armadas de México.

“Para garantizar que ese eje del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, sea capaz de garantizar la seguridad de las personas y bienes de todos los ciudadanos”, indicó el titular de la SEGOB, quien, sin embargo, reconoció que en torno a esa propuesta “no va a ser fácil el debate”.

“Porque desde luego quienes no comparten este proyecto transformador, lo primero que van a decir es “van a la militarización del país”, nada tan alejado de ello, no es eso el objeto de la iniciativa del presidente de la República, si ese fuese el objeto, pues en la pasada legislatura se pudo haber propuesto y se hubiera obtenido”, insistió López Hernández.

Asimismo, el titular de la SEGOB sostuvo que el propósito de la iniciativa preferente presidencial, es dotar a este país de un cuerpo profesional “que sea capaz de garantizar la seguridad a todas y todos”. Sin ofrecer los detalles de la propuesta, aseguró que el Ejército Mexicano, al igual que el país, han evolucionado.

“El Ejército que hoy tenemos ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco [2 de octubre de 1968], este es un Ejército profesional que respeta sobre todos los derechos humanos, basta revisar el índice de las acciones del ejército mexicano para comprobar que no mentimos. Si me preguntan por qué el Ejército tiene que estar con la Guardia Nacional, yo les diría simplemente porque no hay una institución tan profesional, tan honesta y tan transparente, como el Ejército”, declaró el funcionario Federal.

Por otra parte, López Hernández consideró que México ha pasado por muchas etapas en las que se ha demostrado que no fueron capaces de manejar el tema de la seguridad. Ante ello, sostuvo que en el futuro, sí vendrá una reforma constitucional en la materia, pero en una primera etapa, la reforma será legal para ir consolidando a la Guardia Nacional en México. Además, recordó que al ser reforma legal, la mayoría de Morena y sus aliados podrán aprobarla sin obstáculos, ya que cuentan con 279 diputados.

“Yo ya sé que dicen que la moratoria legislativa y toda clase de cosas, pero bueno, eso es nada más el discurso de las minorías, cuando hay una mayoría cohesionada política y profesionalmente preparada como la que ustedes integran pues allá ellos, que se queden con su moratoria, nosotros todos los días tenemos que seguir trabajando para que se consolide la transformación de este país”, concluyó el titular de SEGOB.

Sí “acuerdo” para la Guardia Nacional es inconstitucional, que resuelva la SCJN, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 9 de agosto del 2022, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la encargada de resolver si es constitucional o no el “acuerdo presidencial” para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la Ley Eléctrica. Como sé que los conservadores no están trabajando, todo lo rechazan, están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes. Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar al Congreso”, señaló el mandatario nacional.

“Va ser el Poder Judicial el que va resolver, como sucedió con la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores vende patria, traidores a la patria, no iban a defender a la [Comisión Federal de Electricidad] CFE, iban a defender a las empresas, a Iberdrola, no me equivoqué. Pensaron ‘ya se resolvió’, no. Se aprobó la ley y fueron a hacer lo mismo con la Suprema Corte, y allá se resolvió que era Constitucional”, comentó el político tabasqueño.

“[El ‘acuerdo’] No [es una traición al Legislativo]. Si hay alguna violación [a las leyes], para eso está el Poder Judicial, ya no es como antes. Antes, el Poder Judicial dependía del Ejecutivo, había simulación, el poder de los poderes era el Ejecutivo. Estamos viviendo tiempos interesantes y no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante”, expresó el presidente.

López Obrador explicó que el objetivo del “acuerdo” es proteger a la Guardia Nacional y evitar que sea corrompida, “como pasó con la Policía Federal”, y señaló que es lo mismo que busca al promover que una empresa de la SEDENA se encargue de obras como el Tren Maya, para evitar que sean privatizados en un futuro.

“Los conservadores piensan que la política es un asunto de las élites y no. Nosotros sostenemos que es un asunto del pueblo. ¿Qué opina México sobre la actuación de la SEDENA, Marina y Guardia Nacional? Vamos a hacer una encuesta, no de nosotros, del [Instituto Nacional de Estadística y Geografía] INEGI, que no tiene nada que ver con lo que opinan REFORMA o cadenas de radio y televisión”, agregó.

“Pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el Ejército y con la Marina y estas dos instituciones están integradas por más de 400 mil elementos y tienen historia. En el caso del Ejército, pues se fundó durante la Revolución, para enfrentar a Victoriano Huerta [Márquez], para restablecer la democracia. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos y de obreros. No pertenecen a la oligarquía de México”, añadió el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que se necesitaba “toda esa experiencia” y “toda esa fuerza” para enfrentar el principal problema, que es la inseguridad. “Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos había? 40 mil, de los cuales 20 mil eran administrativos”, añadió.

AMLO difunde primer spot por Cuarto Informe de Gobierno, dedicado a los adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió, el 25 de agosto del 2022, a través de sus diversas cuentas en las redes sociales, el primero de los anuncios publicitarios que hacen referencia a la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, mismo que se llevará a cabo el 1 de septiembre del presente año, para rendir cuentas respecto al estado de la Nación y de la Administración Pública.

En el primer video, grabado en un salón del Palacio Nacional, con la presencia de varios adultos mayores, el titular del Poder Ejecutivo Federal recordó una de sus promesas de campaña, la cual consistía en cancelar la pensión a ex presidentes de la República y dar una pensión universal a partir de los 65 años de edad.

“No somos iguales, durante los gobiernos neoliberales las jugosas pensiones eran para los ex presidentes y funcionario públicos. Ahora es para los adultos mayores del país”, indicó el político tabasqueño, de pie, desde uno de los salones del Palacio Nacional, frente a una mesa donde están sentados once adultos mayores, ocho mujeres y tres hombres, quienes aplaudieron al presidente al finalizar su breve discurso.