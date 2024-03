“¿Persona por persona cuánto recibieron el apoyo? ¿Qué, es muy difícil? Yo no creo, pero no hay voluntad. Y no es por desconfiar, pero con que se robaran el 10 por ciento de esa cifra, son 50 mil millones robados”, dijo el magnate regiomontano en un mensaje en video de 8 minutos y 25 segundos difundido en sus diversas cuentas de redes sociales y sus canales de televisión.

“Su cruzada ha sido contra la corrupción. Y yo sé que él es un hombre honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta. ¿Cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos, una cifra astronómica, entre los viejitos de México, pero no nos rinden cuentas?”, preguntó Salinas Pliego.

“En un sólo año se pueden haber robado más de 50 mil millones, sus empleados. ¿Y usted no hace nada, Presidente?”, dijo Salinas Pliego, quien también dijo que “huele muy mal” que se reservaran los gastos incurridos en los grandes proyectos “faraónicos” como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

“¿Cómo que reservados por seguridad nacional por 10 años escondidas las cuentas? No nos esconda las cuentas, Presidente. Usted siempre ha dicho que tenemos que ser transparentes y que la verdad es lo que nos lleva para adelante. Yo estoy de acuerdo con eso”, puntualizó el empresario.

Extorsión en el SAT, señalan

El magnate regiomontano también acusó que desde que Antonio Martínez Dagnino era jefe del Sistema de Administración Tributaria, desde el 10 de octubre de 2022, dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se había dedicado a “extorsionar a empresarios”.

“El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”, aseguró el presidente del Grupo Salinas.

“Yo espero que el Gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan, conforme a derecho, quién tiene la razón, pero no estoy tan seguro que así va a ser, porque el uso faccioso del poder es algo que se le da”, señaló el empresario, quien, además, acusó que la toma de las instalaciones del campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, por parte de la Guardia Nacional, fue una cortina de humo para desviar la atención de la violencia, inseguridad y corrupción de la actual Administración.

El 14 de marzo de 2024, al menos 120 elementos de la Guardia Nacional tomaron las instalaciones del campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, tras un decreto expedido por el Gobierno Federal, en el que lo declaraba Área Natural Protegida.

“Yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco. Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y, por ende, disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente”, enfatizó el empresario, quien también cuestionó además que se utiliza a elementos de la GN para perseguir a los empleados de un club de golf y no para enfrentar a los delincuentes.

Salinas Pliego criticó que lo ocurrido en el campo de golf de Huatulco fue un “berrinche” y las autoridades actuaron de manera arbitraria.

Comentó que fue una ocurrencia del equipo de Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

“Son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país: número 1) la violencia y la inseguridad, y el miedo que genera en la población y número; 2) este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares”, sostuvo.

El empresario juzgó que mientras aparecían personas decapitadas en las calles del País, la Guardia Nacional se dedicaba a corretear a los jardineros y a los caddies del campo de golf. “¿Cómo es posible que haya 80 muertos al día? Despachados, asesinados por distintos métodos y nos dicen que la seguridad va mejorando”, reprobó.

Por otra parte, Salinas Pliego hizo un llamado a sus seguidores a votar por “la menos peor” de las candidatas presidenciales, el 2 de junio de 2024. En referencia a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

“A mis amigos y a mis sobrinos les digo, no dejen que otros decidan por ustedes. Hoy es el momento de expresarse, el 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor. Estoy seguro que muchos de ustedes así lo harán”, externó el magnate regiomontano.

“Mi mensaje para los #Gobiernícolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más”, escribió Salinas Pliego, en un mensaje en su cuenta de la red social X, donde también compartió el video.

Le responden a Salinas Pliego

“¡Qué chafa te ves! Tú sabes que el Presidente @lopezobrador_ no es igual y que las cosas en éste país están cambiando. Nunca criticaste a ningún gobierno ni te metiste en las decisiones públicas porque te sentías jefe de los políticos en turno. Te volviste un traficante de influencias y ahora que el presidente trabaja para el pueblo y no para los empresarios acostumbrados a que les perdonaran sus impuestos, te haces la víctima”, respondió Minerva Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

“Cállese, no hable con la boca llena!!!”, le dijo el presidente del Grupo Salinas, en la misma red social, antes Twitter.

Que presente pruebas: AMLO

El 20 de marzo de 2024, el titular del Poder Ejecutivo Federal exigió a Salinas Pliego presentar las pruebas de sus acusaciones de corrupción en su Gobierno y en el manejo de 500 mil millones de pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

“No es nada, nada, nada personal, que se entienda. Si con todo respeto Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el Gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y, si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo, en mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, pidió el político tabasqueño.

“Pero si él sostiene que hay corrupción en el Gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas, si no es como el señor general que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos en donde estoy recibiendo maletas de dinero,. pues que los presente. U otro que habló de que tiene otra llamada que hice con uno de los narcotraficantes, que presenten todas las pruebas”, comentó el mandatario nacional.

AMLO pidió al SAT que subiera a las páginas del Gobierno Federal la información sobre el caso de Salinas Pliego, cuyas empresas tenían un adeudo de impuestos de 30 mil millones de pesos.

“Y lo que queremos es que se informe bien y que se presenten también todas las pruebas, que se haga aquí una síntesis, un resumen. Pero que el día de hoy o mañana se suban a una página del Gobierno todas las pruebas, todos los juicios, todo lo que hay sobre este asunto, para que los ciudadanos, incluso los especialistas en la materia fiscal, los contadores, los abogados puedan contar con la información, tener un criterio de lo que está sucediendo con este asunto, con esta polémica”, mencionó López Obrador, quien aseveró que no existía un pleito con el empresario y pidió dejar a un lado el odio, a pesar de las diferencias que existían entre ambos.

“No es nada, nada, nada personal, es informarle a la gente y también que hagamos a un lado el odio. Podemos tener diferencias, siempre he dicho que es importante la pluralidad y garantizar el derecho a disentir, pero lo más importante de todo es la vida y ser felices, no amargarnos, no a la frustración, la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena”, agregó.