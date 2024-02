El Presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador difundió de nueva cuenta, el número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para México, Centroamérica y el Caribe, pero segundos después se arrepintió y pidió que lo quitaran.

Ante ello, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social, mostró una nueva versión del documento en la pantalla donde el número telefónico móvil de la periodista estadounidense aparecía incompleto y con algunas “X”.

No obstante, el Presidente descartó que él fuera el primero en dar a conocer el número de teléfono móvil de la periodista del NYT, debido a que afirmó que este era público. Asimismo, consideró que el New York Times actuó de mala fe y que enfrentaría las calumnias de dicho rotativo con aplomo.

“Ah. ¿Pero si me vas a poner el ultimátum?, porque lo pone dos veces. El inicio [del cuestionario del NYT] no lo pongas, yo creo que no lo pones porque como te dice ‘estimado Jesús’. Ah, para amiguitas para qué quieres adversarios”, ironizó.

“No, no, no, quita lo de arriba., el teléfono también, no nos vayan a cepillar. Ah, ya lo quitaste”, reaccionó López Obrador al ver que en la primera proyección en la pantalla del Salón Tesorería del Palacio Nacional, aparecía el cuestionario enviado por el diario, mostrando el número de la periodista.

“Primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, la periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público, periodismo, es una actividad pública como la política y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia o una de las reglas de oro es la transparencia”, indicó.

“Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia. Le habló a su teléfono. [La respuesta] se le mandó a su correo institucional, bueno, su teléfono también es institucional, es público, de eso luego nos enteramos, porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando en el proceso de transformación”, comentó.

“Pero, es que hay una frase, es que el New York Times hace su reportaje, no saca absolutamente nada, ninguna prueba, calumnia, vilmente se las voy a leer, porque es una amenaza velada, así propia del hampa del periodismo y de la política [....] Son calumnias, hay que enfrentarlas con mucha decisión y con aplomo”, agregó López Obrador.

Además, recordó que Youtube le pidió censurar el número de teléfono móvil de la periodista, si quería que su conferencia de prensa matutina del 22 de febrero de 2024 se subiera de nuevo en video, a lo cual se negó. También acusó que, en México, dicha plataforma se encontraba “tomada” y vinculada al Partido Acción Nacional.

“YouTube me cepilló, tengo información de que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador, entonces ellos, pues están metidos, ¿no? son del mismo grupo de Claudio X. González, [Jorge] Castañeda, hasta vi, ¿cómo se llamaba el vocero de [Vicente] Fox? Rubén Aguilar”, señaló.

“Fue un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y al otro también, ¿por qué no afectó las normas de la comunidad del periodista que hizo el reportaje?, donde supuestamente recibía dinero del narcotráfico, ¿no me afecta?”, reprochó.

“Sí [pedimos una revisión] quien me ayuda Jessi [Martha Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la República], tiene alguna relación con los de YouTube, creo que le dijeron que si quitaba el teléfono que podía subir de nuevo el texto”, reveló López Obrador.

“Entonces, ella hizo eso, pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús [Ramírez], para que vean el tono, el ‘modito‘ y luego el reportaje que hicieron [los del NYT], sin ninguna prueba”, pero con un dardo envenenado”, comentó el presidente.

“No le hace que nos la vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa para que la gente sepa. No le hace [que nos bajen el canal de la plataforma de YouTube], la verdad nos hará libres”, respondió.

Asimismo, dijo que la Estatua de la Libertad de Estados Unidos se había vuelto un símbolo vacío, porque no se respetaba la autodeterminación, específicamente para defenderse de una supuesta guerra sucia en su contra.

“Que mejor explique cuánto dinero le dieron los narcotraficantes para su campaña, tan profesional, con pruebas contundentes de ese gran periódico, famosísimo periódico, que usted dice que es un pasquín, pero porque usted es un intolerante, populista, dictador, respetadísimo periódico. Entonces, este, pues, ya no hay que hablar de eso, porque si no hasta censuran, ya está, cómo se llama la plataforma, YouTube”, enfatizó.