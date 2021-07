“ Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero no sabe lo que dice , porque es una formación y no es él solamente, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad y ya en personas mayores ya es muy difícil que se den los cambios ”, finalizó López Obrador.

“El de derechos humanos , pero estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura, maestría o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo, lo trae a flor de piel, pero no es el caso, es un comportamiento general, eso no debe de ser un modelo a seguir”, aseguró el político tabasqueño.

Ayer, integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos se enfrentaron con personal de la Embajada de Cuba en México durante una protesta, por las acciones emprendidas por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez en contra de manifestantes en la isla caribeña.

“Qué maricón, no me toques, maricón, no me toques. Estás muerto maricón”, dijo el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos durante el connato de bronca. Después, Bolio Halloran afirmó que “el guardia negro” de la Embajada cubana lo había empujado en territorio mexicano.