El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a que se presentaran las pruebas de que recibió dinero de un grupo del narcotráfico, cuando en 2006 fue candidato de la coalición “Por el Bien de Todos”, conformada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, ya que acusó que todo se trataba de una campaña calumniosa.

Durante su conferencia de prensa matutina, se refirió al nuevo libro de la periodista Anabel Hernández García, “La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa” -editada por Grijalbo-, en donde señala, según testimonios, que Marcos Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y su lugarteniente, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, entregaron dinero en efectivo al entonces candidato, uno de esas veces de forma presencial, en un hotel de Gómez Palacio, en Durango.

“La señora Anabel Hernández que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores. Una sola prueba, los convoco, los emplazo, a que presenten prueba”, expuso.

“Para poderlos enfrentar hay que tener autoridad moral, porque se imaginan si en efecto yo recibo maletas de dinero, pues no podría yo, no estaría aquí, no podría enfrentarlos. [Al pueblo] no es fácil engatusarlo, manipularlo, podrán ser los más famosos periodistas que ganan hasta 20 millones al mes, no”, insistió.

“Podrán ser las más implorantes televisoras, cadenas de radio y periódicos pseudo independientes como Reforma. ¿Quién saca el reporte del libro de Anabel Hernández? El Reforma, pero se meten a decirle: ¿a ver, dónde están tus pruebas? No, porque es golpear”, agregó.

El Presidente acusó que grupos conservadores de México estaban detrás de la estrategia para relacionarlo con capos de la droga, a través de un publicista vinculado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), o con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), por lo que invitó a que se presentaran las denuncias correspondientes.

“Si hay diferencias que se expresen, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias, porque hay exageraciones y muchas calumnias, en este tiempo [electoral], el caso de lo que estamos padeciendo como Gobierno, en lo que corresponde al presidente, a ya saben quién, estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego, calumniosa”, insistió.

“Todo esto de #AMLONarcotraficante, #PresidenteNarco, [lo impulsa] un publicista, o varios, creo que del extranjero, de esos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios, más que nada”, abundó.

“Desde hace como tres meses, siempre ha habido cuestionamientos, pero esa campaña de narco presidente surge a través de una publicación de un periodista galardonado, premio Nobel del periodismo, que ya no hemos vuelto a saber de él [Tim Golden]. Supe por ahí que lo habían llamado, creo que estaba cubriendo en la Franja de Gaza y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio con información de la DEA”, dijo López Obrador.

Agentes de la DEA descubrieron evidencia “sustancial” de que Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, había entregado alrededor de 2 millones de dólares hacia la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2006, cuando fue candidato de la coalición “Por el Bien de Todos”.

Eso encontró el medio Propublica -una agencia de noticias estadounidense independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Manhattan, Nueva York-, que publicó, el 30 de enero de 2024, un reportaje titulado “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”, firmado por el periodista Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, galardones otorgados por la Universidad de Columbia.

En el libro de la periodista mexicana, de 340 páginas y 15 capítulos, y cuyos extractos se publicaron el 28 de abril en el diario Reforma, con autorización de la editorial Grijalbo, se afirmó que en un encuentro sostenido por López Obrador y acompañado de su entonces jefe de seguridad, Audomaro Martínez Zapata -general de División Diplomado del Estado Mayor, en retiro, y actual director general del Centro Nacional de Inteligencia-, López Obrador recibió un maletín con dinero en efectivo de manos de “El Grande”.

Las afirmaciones proceden de testimonios anónimos que Hernández García identificó como integrantes del Cártel de Sinaloa.

La autora del libro asegura, conforme a declaraciones de sus entrevistados, que López Obrador sostuvo ese encuentro con “El Grande”, en un hotel de Gómez Palacio, en Durango, y ahí “El Grande” le entregó el dinero en efectivo en una maleta.