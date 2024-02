El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que el Gobierno de Estados Unidos presidido por Joe Biden le ofreciera disculpas, porque, según él, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), incluyendo la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), filtró la información de que en 2006 recibió al menos 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial.

Los reportes de la DEA fueron difundidos por los medios estadounidenses Propublica -agencia de noticias independiente- e InSight Crime -fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe-, así como una columna opinión escrita por la periodista mexicana Anabel Hernández García y publicada en el medio alemán Deutsche Welle (DW).

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el Presidente de México tiene autoridad moral y política, y si no tienen pruebas tienen que disculparse [...] No, para qué vamos al formalismo, sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México”, dijo.

“Ellos saben, el Presidente Biden tiene que enterarse de esto. Cómo vamos a estar sentados en la mesa, hablando del combate a la droga si una institución de ellos está filtrando información, cómo vamos a estar hablando de migración, de combate a la droga y de fentanilo, si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA”, insistió, quien reiteró que las acusaciones sobre el financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial de 2006, eran una “calumnia”.

“¿Qué ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México de pura casualidad? No, aquí es de parte de quién, pero bien armado”, puntualizó.

“Cómo va a calumniar impunemente, sin presentar pruebas. Pero ya me estoy excediendo, porque no es él. Él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en todo el mundo [...] Esto tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA en abstracto. ¿Qué no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?”, acusó, quien agregó que seguirá manteniendo buenas relaciones con el Gobierno estadounidense.

“Nosotros debemos mantener buenas relación, pero es importante que esto se sepa. Yo ya externé que no es de buena vecindad una actitud así”, sostuvo durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, consideró que al periodista Tim Golden, dos veces ganador del Pulitzer -galardón otorgado por la Universidad de Columbia-, “deberían darle el premio a la calumnia”, por publicar que la DEA investigó una supuesta “evidencia sustancial”, de que el Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial en 2006.

López Obrador acusó al reportero estadounidense de “calumniar impunemente”, por hacer un reportaje “sin presentar pruebas”, pero sugirió que detrás de él había funcionarios de Estados Unidos, motivados por las elecciones presidenciales de 2024 en ambos países.

“Él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo, esto tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA, así en abstracto. ¿Qué no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?”, expresó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a medios de comunicación, el 31 de enero, que la investigación de la DEA respecto la campaña presidencial del 2006 en México, concluyó 13 años atrás, pero López Obrador consideró insuficiente esta aclaración.

“Ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien que está el cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal, y yo no acepto eso”, mencionó.