El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que presentara pruebas de sus dichos de que él y “sus operadores”, estuvieran ligados con líderes del narcotráfico.

“Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios, es muy sencillo, que los dé a conocer, él tiene todo”, declaró López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

El Presidente realizó un recuento de la trayectoria de García Luna en el Gobierno federal, remontándose a sus inicios en 1989, en el ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

“Ven que ayer escribe una carta de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro Gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico”, recordó.

“García Luna aquí lo hemos visto, comenzó en el CISEN, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio, no es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la Fiscalía, a él lo mandaron a investigar al segundo tirador”, enfatizó.

“¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo?, si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba”, afirmó López Obrador, sugiriendo que García Luna, debido a sus cargos, debería tener información detallada respecto a él.

Insistió en la importancia de la autoridad moral y la honestidad en la función pública. “Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie, si se va a trabajar en beneficio del pueblo”, expresó.

Desestimó que fuera a tomar acciones legales en respuesta a las acusaciones de García Luna. “No nada, nada, nada, no nada, nada más es explicar que están muy desesperados”, comentó.

Además, criticó la falta de apoyo hacia García Luna por parte de sus antiguos aliados, mencionando específicamente al ex Presidente Calderón Hinojosa. También hizo referencia a las instituciones estadounidenses que en su momento reconocieron el trabajo del ex titular de la SSP.

“El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón, si como dice él, es inocente, ¿por qué no Calderón lo defiende?. Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, enumeró.

López Obrador atribuyó las acusaciones de García Luna en su contra, a un intento de debilitar su Gobierno.

“Ellos o quieren un Presidente pelele o un Presidente debilitado”, afirmó, refiriéndose a lo que llamó “poderes hegemónicos nacionales y extranjeros”.

La noche del martes, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que eran falsas las acusaciones de García Luna, respecto a los presuntos nexos con el narcotráfico de López Obrador y sus “operadores”.

Durante una entrevista tras sostener una reunión con su próximo gabinete de Seguridad, Sheinbaum Pardo consideró que era un “tema político” para “manchar” al Mandatario nacional saliente, ya que, según ella, éste nunca había tenido relación con algún delincuente.

“Es falso, es un tema político, el Presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces es absolutamente falso”, enfatizó.

“Es falso, es falso, es absolutamente falso; conozco al Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México; si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo [...] No, pues es un tema político, ya se va el presidente, García Luna quiere, supongo, mancharlo, pero no va a poder”, respondió.

Genaro García Luna acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a “sus operadores”, de estar ligados con líderes del narcotráfico.