El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la familia de María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, merece respeto.

Esto luego de que medios locales y nacionales reportaron su muerte, a los 94 años de edad, por causas naturales, este domingo, en una clínica privada de Culiacán.

“Respeto a la familia. La señora, estaba leyendo, pues grande. No tengo más comentarios, cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y consideración a sus familiares [...] Nada humano me es ajeno y no hay que odiar. Hay que poner en práctica ese principio filosófico y universal del amor al prójimo. Solo siendo buenos podemos ser felices”, señaló.

Al ser cuestionado por una periodista, López Obrador afirmó que no se implementarían medidas extras de seguridad en Sinaloa, tras el fallecimiento de la mamá de “El Chapo” Guzmán.

”No, no, hay en Sinaloa y en todo el país vigilancia siempre, ahora se cuenta con la Guardia Nacional, son ya cerca de 130 mil elementos y tenemos la ventaja que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa [Sedena] nos ayudan en labores de Seguridad Pública [y Protección Ciudadana]”, respondió el político tabasqueño.

El domingo 10 de diciembre de 2023, el abogado José Luis González Meza confirmó a las cadenas estadounidenses Telemundo y Univisión, que Loera Pérez murió tras ser internada en una clínica en la capital de Sinaloa, tras dos semanas hospitalizada debido a problemas de salud.