AMLO firma decreto para prohibir los vapeadores en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores en México. El mandatario nacional mostró uno de estos dispositivos durante su conferencia de prensa matutina y lamentó que los padres no conozcan el daño que puede ocasionar.

“Pregunté, vale 300 pesos, lo consumen en una semana, son mil 200 pesos al mes. Pero fíjense el color, el diseño, e independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa. Porque estoy seguro, me dejó de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres, padres, no saben el daño que ocasiona, es un asunto de información, da hasta cierto prestigio, y se piensa que no son dañinos”, comentó el político tabasqueño.

“Los vapeadores y cigarros electrónicos son productos del tabaco que son dañinos para la salud, causan enfermedad y muerte. El Presidente firmará el decreto que prohíbe la comercialización de los vapeadores”, informó, por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal.

“Es por esto recordar que todos los productos de tabaco son inseguros [vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales], pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará, que prohíbe ya no sólo [como ya está en vigor] la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República”, agregó el funcionario federal.

“Hoy 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, fue establecido para que todo el mundo tengamos claridad de los estragos que causa a la salud, el bienestar y la vida el tabaco. No existe dosis saludable de tabaco, es invariablemente dañina. Es uno de los productos más claros que son dañinos para la salud”, abundó el subsecretario.

“El consumo sigue creciente en algunos países, afortunadamente muchos países tomamos acciones para reducir el consumo de estos productos, pero la industria tabacalera empezó a desarrollar nuevos productos. Y, desde los años 60, empezó a desarrollar alternativas y se inventaron cigarrillos eléctricos o vapeadores, que son artefactos, dispositivos electrónicos, que en vez de quemar el tabaco vaporiza el tabaco o extrae las sustancias del tabaco y lo ponen en un líquido aceitoso”, describió López-Gatell Ramírez.

“El tabaco amenaza a la niñez desde edades muy tempranas, empiezan a explorar el tabaco, que es dañino, es abierto y grosero, porque los productos están creados para atraer a los niños. La forma de presentación es atractiva, pero además tienen saborizantes, fresa, mango, o postres, lo que hace apetecible para la niñez. ¿Cuál es la mentira?, la gran mentira es que los nuevos productos son menos dañinos, que es una alternativa a los cigarros”, insistió el funcionario federal.

“Dicen que lo que hace mal es quemar el tabaco, pero también los vapeadores son malos. Dicen que también son una medida útil para dejar de fumar, esto es falso, de hecho inducen al consumo de tabaco. Reclutan a las niñas y niños y después estos son consumidores de vapeadores y productos convencionales en edad más avanzada”, finalizó el subsecretario.

COFEPRIS Y SEGOB EMITEN ALERTA SANITARIA MÁXIMA CONTRA LOS VAPEADORES

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó, el 19 de mayo del 2022, que declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SSa) indicó que “diseña una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario a estos productos, los cuales son prioritarios para la autoridad sanitaria federal”.

Según un comunicado emitido en conjunto con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), COFEPRIS detalló tres acciones:

1. Fortalecerá las acciones de vigilancia sanitaria, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramientos de dispositivos, especialmente aquellos localizados en puntos con mayor riesgo de ser consumidos por personas menores de edad.

2. Reforzará la capacitación de autoridades sanitarias de las entidades federativas respecto al control sanitario de este tipo de productos y los establecimientos que los venden.

3. Implementará la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria, enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos respecto a máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen dichos productos.

COFEPRIS recordó, además, que “ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo”.

“Como se informó en la primera Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, autoridades federales y estatales ya realizan operativos para asegurar este tipo de productos gracias a la vigilancia y denuncia ciudadana”, señaló el órgano desconcentrado de la SSa.

COFEPRIS afirmó que la inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo denominado acetato de vitamina E, constituye un riesgo alto para la salud, al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte.

“Los cigarros electrónicos (E-cig o vaporizadores) y los productos de tabaco calentado son promovidos como una alternativa para dejar de fumar; sin embargo, su eficacia no ha sido comprobada. En cambio, sus derivados de compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol representan un grave riesgo para quienes los consumen”, agregó.

En el comunicado, COFEPRIS recordó el estudio realizado y compartido a dicha autoridad sanitaria mexicana, por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), mismo que mostró la presencia de acetato de vitamina E en más de 35 muestras de personas fallecidas, que consumían dispositivos de vapeo como cigarros electrónicos.

AMLO DENUNCIA TRÁFICO ILEGAL DE VAPEADORES

El 12 de mayo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en México hay un tráfico clandestino de vapeadores. Durant su conferencia de prensa matutina, anunció que daría a conocer un informe detallado para mostrar a la población del daño que causa el uso de este producto, popular entre los jóvenes.

“Se están usando mucho los vapeadores, están prohibidos pero hay tráfico clandestino y se piensa que no causan daño y queremos que los papás, las mamás sepan del daño que puedan ocasionar porque sí se prohibieron pero siguen utilizándose y está muy extendido en los jóvenes, ese es otro asunto, otro tema a tratar aquí”, señaló el mandatario nacional.

Asimismo, el político tabasqueño aseguró que es mejor prevenir el uso de dicho tipo de productos y por tanto instruyó a Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, a preparar una presentación respecto al tema.

“Es como informar sobre los productos chatarra, cuál el daño que causan, por qué el sobrepeso, la obesidad. Eso, por qué pueden llevar a la diabetes y el otro tema, las drogas”, agregó el presidente, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El 28 de abril del 2002, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de ley para prohibir la importación y exportación de vapeadores y cigarros electrónicos, así como de cartuchos de tabaco o tabaco reconstituido, utilizados en los sistemas alternativos de consumo de nicotina.

Con 448 votos a favor y 33 abstenciones, los diputados federales avalaron la modificación que para dicho efecto hizo el Senado de la República, a la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Ello “con la finalidad de proteger la salud de las personas y dar continuidad a lo política del Ejecutivo Federal para evitar la exposición de sustancias tóxicas, que pueden producir daño en la salud, por el consumo de tabaco, nicotina y productos emergentes”.

La minuta proveniente de la Cámara de Senadores que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, fue aprobada en lo particular, con 261 votos a favor, 211 en contra y dos abstenciones, por lo que pasó al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación.

La ley que también establece las cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía, servirán para determinar dichos impuestos, plasma que la prohibición de la importación y exportación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares Sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares.