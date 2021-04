AMLO ha adoptado una ‘actitud perezosa’ frente a los cárteles: Landau; los ve como distracción, dice

MÉXICO._ El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado una “actitud perezosa” frente a los cárteles del narcotráfico, ya que, aseguró, lo “distrae” de su agenda de trabajo.

El diplomático participó en una mesa redonda organizada por el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA, por sus siglas en inglés) el pasado 21 de abril.

En su participación, Landau sostuvo que el mandatario mexicano piensa que la lucha contra los cárteles es una “distracción similar a la que la Guerra de Vietnam representó para el ex presidente estadounidense Lyndon Johnson”, en la década de 1960.

Sin embargo, comentó que el poco actuar de López Obrador sí representa un problema, no solo para México, también para Estados Unidos.

“Ha adoptado básicamente una actitud de ‘laissez fair‘ (dejar hacer) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno (en EU). Es un gran problema para México”, recalcó Landau.

El ex embajador estadounidense insistió en que el Jefe del Ejecutivo federal tiene una agenda local muy ambiciosa que se centra en los programas sociales, lo que lo aleja de un objetivo concreto en contra del narcotráfico.

Christopher Landau añadió que los cárteles del narco concentran un gran poder, con un dominio del 35 al 40 por ciento del territorio de México, el cual se hace más evidente en casos como el ataque que realizó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020.

“Nunca había habido un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, el Gobierno central mexicano básicamente no hizo nada. No dijeron: ‘ya fue suficiente. No podemos tolerar una cosa así’”, señaló.

Recordó que, en 2019, el Gobierno de López Obrador fue quien dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, bajo el argumento de que no se quería “un derramamiento de sangre más generalizado en Culiacán”.

Además, enfatizó que en aquel momento, cuando el Cártel de Sinaloa se movilizó para “recuperar” a Ovidio, se presentó un “momento terrible cuando el Ejército fue superado en armas”.

Además, argumentó que la Policía mexicana no tiene “gran fuerza”, por lo que el Gobierno ha recurrido al Ejército para realizar diversas acciones de combate contra la delincuencia.

Finalmente, Landau agregó durante el encuentro, de poco más de una hora, que los mexicanos son muy nacionalistas y no permitirán que los estadounidenses entren al país para hacerse cargo de la lucha contra el narcotráfico.