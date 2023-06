El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que habría una nueva oportunidad de mejorar la relación con el Instituto Nacional Electoral y garantizar que existan elecciones libres con un gasto razonable; sin embargo, insistió en que era necesaria una reforma constitucional.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que no había una agenda definida para tratar con los 11 consejeros del INE, sino más bien sostendrían una conversación para trabajar de manera conjunta.

“Es básicamente intercambiar puntos de vista, no hay una agenda definida. Es una conversación, desde luego con el propósito de trabajar en forma coordinada, cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el País, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del Gobierno, ni de grupos oligárquicos”, comentó.