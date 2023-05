Migración, combate al fentanilo y cooperación para el desarrollo económico, son los temas que abordará el Presidente López Obrador con su homólogo Joseph Biden a través de una videoconferencia, anunció el Mandatario este lunes.

“Mañana voy a tener una llamada, una videoconferencia con el Presidente Biden, los temas les informo para que ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota, que no se vaya a pensar que en la mañanera nada más exponen y no hay nota: los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo”, declaró.

“Nueve y media de la mañana, hemos estado buscando comunicación, pero no se había dado la posibilidad porque estábamos viajando. Vamos a seguir hablando de la cooperación que tenemos, que es mucho muy buena y vamos a mantenerla”, agregó.

CUESTIONA MEDIDAS CONTRA LA MIGRACIÓN DE LOS REPUBLICANOS

Por otra parte, luego que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de una unidad especial de la Guardia Nacional a la frontera con México, que usará helicópteros, López Obrador criticó las medidas contra la migración emprendidas por las autoridades militantes del Partido Republicano.

“[Abbot] en una ocasión dice una cosa, luego otra, primero echaron a andar un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio. Luego, de manera inhumana, vulgar y vil, empezaron a llevar a migrantes a Nueva York, en el frío, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos [Kamala Harris]”, indicó López Obrador.

“Esto lo hicieron los republicanos, algo que realmente los degrada en lo moral, lo humano. Ahora me entero que el gobernador de Florida [Ron DeSantis] está llevando acciones inhumanas en contra de migrantes, porque quiere ser candidato”, señaló.

“¿Tiene que valerse del dolor del pueblo, del migrante, para sacar raja política? Eso es inmoral, politiquería, el gobernador de Texas dijo que iba a armar la frontera con tanques, ¿Ahora qué dijo? Lo puede hacer [llevar helicópteros]”, indicó el político tabasqueño.

“Mejor que hagan una propuesta para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder, es una buena iniciativa para que ya no haya estos lamentables hechos de asesinatos, de tiroteos, y que dejen de recibir dinero de la industria bélica, es lo que está detrás, no dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas”, finalizó el Mandatario.

ANUNCIAN FUERZA TÁCTICA FRONTERIZA DE TEXAS

Abbott informó este lunes que miembros de la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, una nueva unidad de la Guardia Nacional especialmente entrenada, estaban siendo subidos a helicópteros Black Hawk para su despliegue.

“Serán desplegados [los elementos de la Guardia Nacional] en puntos calientes a lo largo de la frontera [con México], para interceptar, repeler y rechazar a los inmigrantes que intentan entrar ilegalmente en Texas”, dijo el gobernador texano durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en Austin.

Asimismo, Abbott aseguró que mantenía desplegados en la frontera de su estado con México, a 10 mil miembros de la Guardia Nacional, además de a otras fuerzas de seguridad, y volvió a acusar al presidente Biden de la situación migratoria.

“Estamos tratando con un número de personas nunca visto antes que han cruzado la frontera y este año estableceremos un nuevo récord histórico”, dijo el gobernador texano, quien también anunció que para finales de mayo de 2023, propondrá una nueva ley estatal para declarar delito grave la entrada de inmigrantes.

Una norma, que según apuntó Abbot, otorgue a la autoridades la potestad de “detener a estas personas en la cárcel por un delito grave o, como alternativa, devolverlos a México”.

Además, declaró que planteará penalizar con un mínimo de 10 años de cárcel a aquellas personas que ayuden a “esconder” a los migrantes sin papeles.