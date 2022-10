AMLO impide que titular de Sedena responda sobre hackeo; ‘no vamos a manchar la mañanera’, responde

“Seguramente les costó mucho, imagínense cuantos estrategas, asesores y expertos y salió puque. Quisieran que siguiéramos hablando de eso pero no, mejor que se apliquen, que busquen otro asunto que eso no funcionó”, declaró.

Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el presidente aseguró que el hackeo fue un rotundo fracaso y no funcionó.

Nuevamente el mandatario se negó a tratar el tema del hackeo a la dependencia al considerar que es hacer “el caldo gordo” a sus opositores y “manchar la mañanera”, por lo que contestó con evasivas y no dejó que respondiera Cresencio Sandoval.



’Mañanera no tiene que ver con calumnia’

De acuerdo con el presidente, “a diferencia del hackeo a la Sedena por parte del grupo Guacamaya, la mañanera es un diálogo circular que no tiene que ver con la calumnia ni la guerra sucia”.

“Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, ellos no piensan sino traman, están nada más viendo que maldad van a hacer. Son malos de malolandia”, señaló López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario agregó: “De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera, que se apuren si van a echar a andar un escándalo que tenga sustento”.

-¿Que pasa con esa información?, preguntó una reportera.

“Están utilizando cualquier información y ya la guacamaya se volvió zopilote”, respondió.

Recientemente el presidente López Obrador calificó de “politiquería” y pidió que no le den importancia a la suspensión del encuentro que tendría Luis Cresencio con diputados para tratar el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar.

“Es parte de lo mismo, es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, sirve la paciflorine, o el té de tila”, respondió.