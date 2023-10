El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, para que quite la posdata que incluyó en el mensaje de no intromisión electoral al que el órgano electoral lo había obligado a poner al inicio de los videos de las conferencias de prensa matutinas.

El Gobierno de México y el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales cumplieron, el 25 de septiembre, con la medida impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que los obligaba a colocar un mensaje de no intromisión electoral al inicio de los videos de las conferencias de prensa matutinas del mandatario nacional

Sin embargo, tal como lo había adelantado el 22 de septiembre, tanto CEPROPIE, como el Gobierno de México, agregaron una posdata, firmada por el Presidente, en la que advertía a sus críticos que no vieran la transmisión si eran “conservadores” y estaban “en contra de la transformación”.

Sin embargo, el 3 de octubre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió una queja contra el Presidente de la República y otros funcionarios federales, debido a la inclusión de la posdata en las conferencias de prensa matutinas del 25, 26 y 27 de septiembre del presente año.

La medida impuesta por el INE -tras una denuncia de Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata a la Presidencia por el Frente Amplio por México-, consideró que el contenido en la “posdata” contenía elementos y frases de naturaleza electoral, lo que podría influir en el ánimo de la ciudadanía durante el Proceso Electoral Federal, que comenzó el 7 de septiembre de 2023.

Ante ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó cuatro medidas cautelares, entre ellas suprimir la manifestación textual denunciada en las conferencias de prensa matutinas publicadas, tanto en las plataformas oficiales del presidente de la República, como en las del Gobierno federal.

Además, estableció modificar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas en cualquiera plataforma oficial de las conferencias de prensa matutinas, realizadas a partir del 25 de septiembre.

”Aunado a lo anterior, la Presidencia deberá difundir expresamente de forma visual y auditiva el mensaje ordenado anteriormente por la Comisión de Quejas [...] De la medida se vinculó a la Consejería Jurídica, al titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales CEPROPIE, así como a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro del formato informativo, a fin de colaborar en el cumplimiento de las medidas cautelares”, apuntó el INE.

”También, se reiteró al Presidente de la República su deber de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato de carácter político-electoral, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, detalló.

Asimismo, ordenaron a la Presidencia de la República que el mensaje que ya había instruido colocar al inicio de las conferencias de prensa matutinas, que establece los límites contenidos en el artículo 134 de la Constitución, en la que se mencionan los principios de “imparcialidad y neutralidad que rigen el actuar de todos los servidores públicos que acuden a estas conferencias”, se hiciera también en audio.

Tras la orden, este jueves, previo al inicio de la conferencia de prensa presidencial, una voz “en off” dio cuenta de una posdata modificada, misma que fue justificada por el Presidente.

“El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes porqué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, decía la postdata firmada por el Presidente y leída por una voz que se escuchó en las bocinas del Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Ahora se convierten en censores, es como el Tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Es muy interesante la resolución, no la podrías poner o lo que hoy nos dio a conocer la Secretaria de Gobernación [Luisa María Alcalde Luján], la justificación, el resumen“, pidió el López Obrador a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social.

“La posdata, ¿la va a seguir poniendo?”, preguntó un reportero. “Pues sí, no sé si eso también lo quieran quitar“, dijo el Presidente de la República.

“Lo que piden quitar es la posdata“, agregó el periodista. “¿Ah, sí? Pues yo lo expreso aquí, va incluido: nada más que si son reaccionarios y clasistas y racistas y están en favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular [...] Pero miren lo que dice”, insistió, quien, leyó la resolución del INE.

“Sí, sí, pues está muy bien todo lo que está pasando, por si se clarifica, sobre todo la imparcialidad entre comillas de los del INE, no se les nota, ¿no? Que son filopanistas, casi no vea? [...] Son independientes, verdaderos jueces, no tienen ninguna inclinación ideológica”, señaló en tono burlón y sarcástico.

“Ya no podemos llamarlos conservadores, ahora vamos a llamarlos reaccionarios; el conservadurismo tiene que ver con conservar, conservar privilegios, fueros. Ya tampoco quieren que hable de transformación; voy a hablar de cambio verdadero”, indicó López Obrador.

Tras insistir en que su Gobierno estaba en contra de “la corrupción, el clasismo y el racismo”, el político tabasqueño señaló que ahora “el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces, vamos a ver cómo le hacemos”.

López Obrador aseguró que su adminsitración acataría el ordenamiento del INE, “aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad, a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas”.

“Nada más la única cosa es que si son reaccionarios, clasistas y racistas que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular. Mejor que vean a Ciro [Gómez Leyva] o a [Joaquín] López-Dóriga o a Carmen Aristegui, eso está más, o que lean el Reforma, eso va más acorde con el pensamiento reaccionario”, insistió.

“El @INEMexico no cambia. Cuando afirmo que la democracia somos todos, quiere decir que TODOS tenemos libertad de expresión, de réplica, de información. El gran censurador no quiere que te informes y formes con la conferencia de prensa del presidente”, escribió, la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, en redes sociales.

“Es nuestro derecho constitucional saber qué hace el gobierno y enterarnos. Y el titular del Ejecutivo goza también del derecho a replicar... ¿En qué país vivimos que la RÉPLICA es sólo para los informadores? Atentamente. Ciudadana que conoce la Constitución. #NoSoyEnte”, agregó la escritora e historiadora.