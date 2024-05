El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Petróleos Mexicanos impugnaría la suspensión de plano, concedida el día 10 de mayor por el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolffer, para reintegrarle en un plazo de 24 horas, a María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la pensión de viudez por la muerte de su ex esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, misma que le canceló el Gobierno federal, desde la primera quincena de marzo del presente año.

Durante su conferencia matutina de prensa López Obrador dijo que su Administración litigaría el caso, pero descartó que ello fuera por motivos personales.

“¡Sí! No, no, no, no no, ¿cómo creen que nos vamos a quedar así? No es nada personal. Tiene que haber un fundamento legal, va a lo jurídico. Nunca hemos incumplido, con orden judicial, pero lo vamos a litigar. Va a venir el director de Pemex [Octavio Romero Oropeza] a informar más. porque hay desinformación y manipulación”, respondió.

Mencionó que antes de acabar su Gobierno, no permitiría que la “estructura de la manipulación” quedara intacta. Asimismo, aseveró que los “conservadores” eran muy hipócritas y que a algunos los volvía locos la “tentación del dinero”.

“Ahora resulta que la señora es la presidenta de la sociedad civil para combatir la corrupción, ¿cómo vamos a dejar esto así?. A mí me faltan cuatro meses y medio, ¿vamos a dejar esta estructura de manipulación intacta? No, hagamos algo. No puede quedar inmaculada”, expresó.

“Al final es muy hipócrita todo, el conservadurismo es corrupción e hipocresía. No quiero generalizar, hay conservadores que tienen escrúpulos morales, pero por lo general los domina la tentación al dinero, los vuelve locos”, agregó.

El 7 de mayo Casar Pérez solicitó un amparo para reclamar que, desde dos meses antes, Pemex dejó de pagarle la pensión de viudez de la que era beneficiaria, por la muerte de su esposo Márquez Padilla García -entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex-, ocurrida el 7 de octubre de 2004, al caer de una ventana del piso 12, del edificio A, de la petrolera mexicana.

Ante ello, Guzmán Wolffer concedió a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la suspensión de plano para que Petróleos Mexicanos le remunerara los pagos pendientes por dicha concepto.