El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la solicitud de juicio político, por parte del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien el 31 de enero, ante el empate en la votación, emitió un sufragio ponderado, en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La cual declaró inconstitucional la reforma aprobada en marzo de 2021, por el Congreso de la Unión, a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Gobierno encabezado por AMLO, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las compañías privadas.

Durante su conferencia de prensa matutina AMLO afirmó que el máximo tribunal constitucional estaba al servicio de particulares. “Ha habido un bloqueo permanente no solo en el Legislativo, sino del Judicial, lo que hicieron recientemente de anular la ley eléctrica”, dijo.

“Se justifica [el juicio político contra Pérez Dayán], porque cómo un interés particular, el influyentismo, una institución del Estado, que en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares”, indicó.

“¿Cuando se había visto que dos ministros cancelaran una ley, cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencias, entonces pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a precios justos”, dijo.

“Entonces si este bloque conservador, corrupto, tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo, pues tenemos que, por la vía legal, buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el ministro [Jorge Mario] Pardo [Rebolledo] o Pérez Dayán ya decidieron”, agregó.

“No les importó que hayan votado diputados y senadores, la mayoría y hayan aprobado la ley, estos se sitúan por encima de la Constitución y las leyes, y cancelan la ley eléctrica, entonces vamos a la reforma al artículo 128 de la Constitución, para que no se considere monopolio la Comisión Federal de Electricidad y no se le dé el mismo trato que se le da, como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular, que vienen del extranjero a hacer su agosto. Porque se lo permiten estos ministros lacayos”, insistió.

“El ministro Javier Láynez Potisek se excusó de conocer de este asunto, toda vez que participar en su discusión retrasaría su resolución, derivado de una solicitud de impedimento que presentó el día anterior la [Secretaría de Energía] SENER, para que el ministro no conociera de éste y otro amparo en revisión similar”, explicó la SCJN, en una tarjeta informativa, emitida el 1 de febrero de 2024.

El máximo tribunal constitucional agregó que el sufragio de calidad de Pérez Dayán, estuvo fundado en el artículo 56 de la Ley de Amparo, que permitía romper empates, luego de que un ministro se excusaba de participar en la votación.

“Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”, dice el artículo 56 de la Ley de Amparo.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo defendió la Ley de la Industria Eléctrica y aseguró que era falso que fuera inconstitucional, pese a fallo de la SCJN, de marzo de 2021.

A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, aseguró que, además, hubo irregularidades en el proceso de resolución por parte de la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional.

Sheinbaum Pardo explicó que, con base en la reforma de 2013, quienes tenían derecho, en primer lugar, de entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica, eran las empresas con energías renovables y las que generaban con gas natural, y, hasta el último las plantas de la CFE.

“La modificación a la Ley que hace el Congreso de la Unión presentada por el Presidente López Obrador dice, no a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, además tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia, pues esas hay que considerarlas como preponderantes a la red de transmisión y distribución y que puedan generar eléctrica. Pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa”, dijo.

“Finalmente, votan tres a dos en una sala de la Suprema Corte. Entonces declara inconstitucional. Ya dijo el presidente que va a impugnar esa decisión”, insistió.

Sheinbaum aseguró que la visión del neoliberalismo era privatizarlo todo, pero se había demostrado, que era fundamental que hubiera una empresa del Estado, que dotara de soberanía al sistema eléctrico.

“Se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra en Ucrania y entonces las cuentas le llegan a las casas de energía eléctrica, son impagables para muchísimas familias”, detalló.

Sheinbaum explicó que el planteamiento de la reforma impulsado por López Obrador, es que 54 por ciento lo generara CFE y 46 por ciento, los privados.

“Es factible. Yo estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, me dediqué muchos años a la planeación energética y particularmente a la planeación del sector eléctrico y es factible que CFE tenga su generación 54 por ciento y que los privados tengan su generación de 46 por ciento, pero lo que no puede ser es que se diga que CFE no tiene posibilidad de entrar a la red de transmisión, porque no genera energía limpia, cuando incluso tiene hidroeléctricas, eso es lo que está debate”, finalizó.