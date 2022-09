AMLO lamenta asesinato de madre que buscaba a su hijo desaparecido en Sinaloa

La activista, quien buscaba a su hijo Fernando Abixahu Ramírez Rodríguez desde 2019, asistió el martes a una ceremonia por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Tras ello, un grupo de hombres armados habría arribado a su domicilio particular, en La Cruz, Elota, y frente a otro de sus hijos, de 17 años de edad, la subieron a un vehículo y la llevaron con rumbo desconocido.

La mujer inició labores de búsqueda, luego de que su hijo, de entonces 20 años de edad, fuera privado de la libertad el 16 de octubre del 2019, también en el poblado de La Cruz. Según con sus compañeras del colectivo, Rodríguez Barraza ya había sido víctima de ataques en su domicilio, así como otras amenazas. Además, aseguraron que pese a que se reportó la desaparición de la activista, nadie la buscó.

El 19 de agosto del 2022, Rosario Rodríguez Barraza, junto con otras madres rastreadoras, hallaron una fosa clandestina en Playa Ceuta, en una zona de manglares localizada a 20 kilómetros de Elota. Ese día, participaron los grupos Rastreadoras Corazones sin Justicia y Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, acompañadas por la Policía Estatal, Comisión Estatal de Búsqueda, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Fiscalía General de la República (FGR).

“Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y Fiscalía me dice que no se puede hacer nada porque son diferentes estados. Yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, no culpables”, dijo la mujer en un video que difundió en las diversas redes sociales, el colectivo “Hasta Encontrarles”.