AMLO lamenta destitución de Pedro Castillo como Presidente de Perú

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que por intereses de élites económicas y políticas, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad contra su ex homólogo de Perú, José Pedro Castillo Terrones, mismo que lo orilló a tomar decisiones que le sirvieron a sus adversarios para consumar su destitución.

“Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”, señaló en una serie de tuits.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretaría de Relaciones Exteriores, enfatizó que el Gobierno de México está dispuesto a dar asilo al depuesto a Castillo Terrones, en caso de que lo solicite, pero reveló que ni el ex Presidente peruano, ni sus familiares o colaboradores han solicitado ayuda.

“¿Él no hizo ningún intento de pedirle a México ayuda a partir de que hace está declaratoria?”, le preguntó la periodista Denise Maerker, en entrevista radiofónica. “No, que yo sepa, no”, respondió el Canciller mexicano.

“¿México estaría dispuesto a darle asilo si lo pide Pedro Castillo?”, lo cuestionó la periodista. “Pues nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, lo consideramos, en el sentido positivo. No nos oponemos, pero no lo ha hecho”, dijo Ebrard Casaubón.