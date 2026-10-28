AMLO lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y lo llama transformador

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien describió como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. El mensaje lo publicó ese mismo día en su cuenta de la red social X.

“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”, escribió López Obrador. En el mismo mensaje agregó: “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

La muerte de Cárdenas Solórzano se dio a conocer la noche del 28 de octubre de 2026. Su familia no ha difundido un informe respecto a las causas ni al lugar del deceso.