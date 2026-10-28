AMLO lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y lo llama transformador

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien describió como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. El mensaje lo publicó ese mismo día en su cuenta de la red social X.
“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”, escribió López Obrador. En el mismo mensaje agregó: “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.
La muerte de Cárdenas Solórzano se dio a conocer la noche del 28 de octubre de 2026. Su familia no ha difundido un informe respecto a las causas ni al lugar del deceso.
Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del general y ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó el país entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano. Se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que fue senador y gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986. Contendió por la Presidencia de la República en tres ocasiones: en 1988, como candidato del Frente Democrático Nacional, en un proceso marcado por denuncias de fraude electoral, y después en 1994 y 2000. Tras la elección de 1988 impulsó la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que dirigió entre 1990 y 1993 y del que renunció en 2014.
En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo mediante voto popular. En 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le otorgó el Doctorado Honoris Causa y la UNAM creó la Cátedra Extraordinaria Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano “Democracia y Elecciones”.
El 19 de octubre de 2026, durante las ceremonias por el aniversario luctuoso de su padre en Michoacán, Cárdenas Solórzano no asistió por complicaciones de salud derivadas de su edad.