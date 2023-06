A tan sólo dos días de las elecciones para renovar las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que la ciudadanía salga a las urnas y tenga la “arrogancia” de ejercer un voto libre.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que la sociedad mexicana tenía “hambre” de una auténtica democracia y aunque todavía había resabios respecto a la compra del sufragio, su Gobierno garantizaba que no interfería en los procesos comiciales.

“No puedo hablar de eso, nada más decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y que hay condiciones inmejorables porque el gobierno no interviene en las elecciones”, dijo.

“Entonces, decirle a la gente que tengan la arrogancia ese día de sentirse libres y que quien vaya a decirles ‘te doy esto’ lo manden al carajo y si tienen mucha, mucha, mucha necesidad se les tiene permitida una mentira piadosa que digas ‘sí, no te preocupes, ahí vamos a estar’”, añadió.

“Y a la hora de la hora y, ¿por qué la mentira piadosa? Porque ese dinero es del pueblo, es una migaja que le están dando de lo mucho que le pertenece. El voto es libre y es secreto. Cuando tengan la boleta, decidan de acuerdo con sus convicciones, que ejerzan la libertad, que hagan valer la democracia y que voten por el que les dicte tu conciencia”, insistió.

“Hay instrucción que nadie se meta y mucho menos que se use dinero del pueblo para favorecer a ningún partido, ningún candidato, hay autoridades municipales que están entendiendo, se está avanzando y no pensar que el pueblo es menor, es sabio, sabe lo que le conviene y no, puede tener dudas de hacia dónde ir, pero sabe perfectamente lo que no quiere”, afirmó.

Asimismo, habló respecto a los comicios presidenciales y pidió a que su sucesor trabaje para seguir desterrando la corrupción en el país.

Además, aseguró que en las elecciones de 2024 estaba garantizada la continuidad de la llamada “cuarta transformación”.

“Pues más adelante porque todavía falta muchísimo, falta un año para la elección y vamos a ir hablando de eso, yo resumo en una frase: continuidad con cambio. Seguir desterrando la corrupción de México, eso es, ese es el secreto, esa es la clave, acabar con la corrupción, eso es lo que produce bienestar, lo que produce la paz, la felicidad”, indicó.

“Estoy muy contento porque en el proceso que viene está garantizada la continuidad porque quienes aparecen en los primeros lugar en las encuestas todos son gentes serias, responsables”, aseguró.