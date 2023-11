En clara referencia al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego -presidente de Grupo Elektra y fundador de la cadena TV Azteca-, pero sin mencionarlo por su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los “cretinos” que no pagaban impuestos.

”Le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudació,n porque no pagaban impuestos los de la economía informal, cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo, como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas porque imperaba la corrupción”, señaló.

”Estos caraduras, cretinos que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los ‘viene viene’ y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba”, indicó durante su conferencia de prensa matutina, en la cual también criticó a empresarios de medios de comunicación, quienes no pagaban impuestos y eran beneficiados con condonaciones millonarias.

”Los dueños de los medios de información convencionales, constructores o grandes empresarios y para qué querían el medio de información, pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el Gobierno les diera todo lo que pedían”, insistió.

”¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos, porque, entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos, estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que guardaran silencio y le quemaran incienso al presidente”, agregó López Obrador, quien también aseveró que lo que obtenían algunos periodistas a través del “chayote”, era “una bicoca” comparado con los dueños de los medios de comunicación.

”También se piensa que era el ‘chayote’, lo que le daban a los periodistas, no, eso es una bicoca, en comparación con lo que obtenían los dueños, por más que le pagaran a un periodista. Para empezar, los que ganan bastante en el periodismo deben de ser 20, cuando mucho, pero hay miles de periodistas que ganan poco, viven en la justa medianía y otros con ingresos muy precarios y, ¿qué se queda en la conciencia de muchos? En lo que llaman el imaginario colectivo, que el problema es el ‘chayote’, ‘los chayoteros’, no, no no no no, eso no es nada, nada, en comparación con lo otro”, enfatizó.

El martes, aseguró que no tenía un pleito personal con Salinas Pliego, pero advirtió que no podía “hacerse de la vista gorda” y permitir que no pagara los 26 mil millones de pesos que debía al fisco.

También informó que el dueño de TV Azteca ya había pagado unos 2 mil 500 millones de pesos, pero mantenía el adeudo más grande, mismo que se litiga en el Poder Judicial de la Federación.

”No es un asunto personal, no es un pleito con Ricardo Salinas. Él tiene su derecho a salvo, desde luego, es libre de acudir a las autoridades competentes y decir: ‘es una injusticia, yo no debo de pagar esto’, y eso es lo que van a resolver los jueces”, refirió.

”Pero también el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera actuar como cómplices porque, imagínense, si esto, que no se sabía, se calla y ya puse el caso de otros empresarios que están pagando”, insistió, quien pidió Félix Arturo Medina Padilla, quien fungía como titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que explicara que el caso de Salinas Pliego.

”Al tenerlo el Ministro [Luis María Aguilar Morales], debía optar. Podía proponer conocer el asunto o regresarlo a los colegiados, pero para esto, en lugar de tardar el plazo de 15 días, tardó 10 meses, y lo tuvo este primer asunto 10 meses en sus manos”, recordó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

”Hoy esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea apegada a la ley, justamente a los criterios que ya ha emitido la Corte en los casos de consolidación fiscal, y que estos recursos ingresen a la hacienda pública”, indicó Medina Padilla.

Durante otra parte de la conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde Culiacán-, López Obrador dijo, además, que había quienes buscan socavar su Gobierno con críticas sobre su actuar en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán “Otis”.

”Empezaron a difundir que había más de 300 muertos en Acapulco y se extendió y ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo. No, es para socavar al Gobierno, pensando que así van a poder desprestigiar al Gobierno y va a regresar la mafia por sus fueros, porque como ya también viene la temporada electoral el día 20 de noviembre, el lunes, Día de la Revolución, del aniversario del inicio de la Revolución, empiezan las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas”, acusó.

”Por eso decirle a la gente mucho ojo si de por sí hay que estar pendientes y de manera precavida, ahora más, porque como dirían en Tabasco y lo mejor es lo peor que se va a poner, para que no nos asustemos, todo es tranquilo, van a ir cada vez enseñando más el cobre, pero aquí tenemos forma de replicar y todos todos todos podemos participar”, aseveró.

Reiteró que en TV Azteca se abrió el micrófono para que le mentaran la madre, pero aseguró que nadie sería perseguido por ello.

”Lo que quieren es el espectáculo, es que si voy a la colonia Renacimiento o Emiliano Zapata, en Acapulco, me van a mandar a 10 o 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gentes para que me mentaran la madre, entonces no puedo exponerme”, agregó.

”No es Andrés Manuel, si se tratara de Andrés Manuel respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos ‘a la salida nos vemos’, pero no. Soy el Presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el Presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee, o sea, prestarme, caer en una provocación, eso es lo que quieren”, dijo.

”Y prohibida la censura, si estamos aceptando lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie, ningún perseguido. No vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca no vamos a pedir: ‘quítenlos’, no, no, no, no, no”, afirmó.

”¿Se imaginan? Primero, hay que garantizar la libertad, es mejor que haya excesos a que haya censura y segundo, se terminan martirizando y nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando y no, nada, nada nada nada. Diálogo horizontal, circular y derecho de réplica, polémica, debate, es interesante. Ya el [Instituto Nacional Electoral] INE no me ha sancionado, porque estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme”, dijo.

Acusó a sus opositores y medios de comunicación de actuar como buitres, con la expectativa de que la tragedia registrada en Guerrero, hubiera dejado como saldo “muchísimos muertos”.

”¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo. ¿Saben qué buscaban? Muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de zopilotes. No les importa la gente, es falso que les preocupe el dolor del pueblo. Su único dios es el dinero. Y querían muchísimos muertos”, expresó.

‘YA ME AGARRARON DE SU PUERQUITO DICIENDO QUE NO PAGO IMPUESTOS’, DICE SALINAS PLIEGO

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, aseguró, el 10 de noviembre que varios aliados de la autollamada “cuarta transformación” y miembros del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ya lo habían agarrado “de su puerquito”, al decir que no pagaba impuestos.

“A mí ya me agarraron de su puerquito diciendo que yo no pago impuestos, cuando mis empresas y yo en lo personal somos grandes pagadores de impuestos México”, afirmó el empresario durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

“A estos gobernícolas ni con eso tienen y son insaciables, quieren más y no les importa destruir la empresa y la destruir la fuente de riqueza. Y es una forma de presión del Estado sobre lo que estamos haciendo”, comentó.

El empresario manifestó que los impuestos eran un robo legalizado, porque “te separan de tu lado sin tener tu anuencia”. También indicó que la riqueza debería ser una meta loable y un objetivo.

Además, recordó que había una falta de resultados del gasto público por parte del Gobierno de López Obrador, que tendría un presupuesto de egresos de 9 billones de pesos para 2024 e ingresos por 7 billones y 2 billones.

“¿Ustedes creen que reciben beneficios por esos impuestos? Eso es lo que podría justificar el pago de contribuciones [...] El gobierno debe dar buenas carreteras, una mejor seguridad y justicia, a lo mejor con eso se paga en la escuela de los niños, así como tengan acceso a la seguridad social a los de las medicinas. ‘Usted pregunté y verá que hay una gran desconexión entre lo que uno paga y uno recibe’”, agregó.

“Más de una tercera parte de nuestro tiempo trabajamos para mantener a los gobernícolas y sus proyectos gloriosos [...] Para financiar un presupuesto de 9 billones de pesos en 2024, una familia de cinco personas en México debe pagar más de 350 mil pesos (75 mil pesos o 3 mil 500 dólares por persona). ¿Pero qué recibimos a cambio?, cuestionó Salinas Pliego.