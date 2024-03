López Obrador también habló de la transición energética y aseguró que aunque está a favor, se debe calcular el tiempo en el que se hará para no caer en la dependencia del extranjero.

“Ya está todo dicho, si acaso podría yo agregar la frase del general Cárdenas, según la cual: “el que entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria. He dicho”.

El mandatario reiteró que mientras no exista certeza de que se puede sustituir el petróleo sin dificultad, se debe seguir con la estrategia trazada de no vender petróleo crudo.

“Debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles. Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende de la producción y el trabajo sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores”, dijo.

“Nuestro petróleo siempre ha sido una gran tentación para propios y sobre todo extraños. Mientras unos presidentes de la República lo han querido privatizar de distintas maneras, trátese de contratos de riesgo, de servicios, contratos de todo tipo, compartiendo utilidades o entregando de plano a particulares bloques de nuestro territorio en zonas petroleras, otros mandatarios, como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz, supieron aplicar la enseñanza del general Lázaro Cárdenas de utilizar el petróleo y sus derivados sólo en beneficio del pueblo de México”.

Sheinbaum y Gálvez presentan plan energético

Los dichos de AMLO coinciden con la presentación de los planes energéticos de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Aunque ambas se han pronunciado a favor de las energías renovables, no coiciden en la apertura a las empresas privadas.

Por ejemplo, Sheinbaum aseguró que Pemex puede participar en la explotación de litio y de energías renovables.

En tanto, la candidata del PAN-PRI-PRD ha dicho que su propuesta es modernizar ambas empresas del estado y aseguró que la transición energética podría hacerse en 5 años.

“La Constitución es clara, que no quede ninguna duda, el petróleo es de todos los mexicanos. Para mí, la ley, si es la ley, en mi gobierno se respetará la Constitución y las leyes secundarias que regulan a Pemex y la industria petrolera, así como la industria energética”.

La candidata de PRI, PAN, PRD, sin embargo ha manifestado su apertura a la participación de la iniciativa privada en la industria energética.

“La energía debe ser limpia y barata, no me importa quién la produzca, si la genera el CFE, qué bueno, se la compramos y si no, quien la produzca.

Sobre Pemex, la candidata opositora también se mostró a favor de una inversión privada transparente.