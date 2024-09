Durante su última conferencia de prensa matutina -de las mil 438 que se llevaron a cabo-, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lloró tras escuchar una canción donde, además de la letra, se hizo un recuento de su trayectoria política a lo largo de 18 años.

La melodía fue escrita y cantada por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. En la pantalla del Salón Tesorería del Palacio Nacional se proyectó un video que conmovió al Presidente hasta las lágrimas.

En las imágenes difundidas por el propio Gobierno de México, a través de videos transmitidos en vivo por las diversas cuentas en las redes sociales, se observa al Mandatario nacional hacer muecas en el rostro.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, tomó el micrófono para dar a conocer a los presentes en la “Mañanera” que, además de los festejos ya planeados, se presentaría una sorpresa para López Obrador.

“Esta mañanera va a terminar con una sorpresa para el Presidente de la República, una canción que él no conoce, interpretada por varios compañeros y al final tendremos al grupo veracruzano Mono Blanco, para tocar algunas piezas dedicadas al Presidente que hoy termina este ejercicio de Gobierno”, destacó el vocero presidencial.

Antes de iniciar su última conferencia de prensa matutina, López Obrador publicó un mensaje en sus redes sociales.

“La Mañanera fue para informar, aclarar, ejercer el derecho de réplica y que un grupo no acapare todo lo relacionado con la comunicación”, dijo.

Compartió una animación hecha por la usuaria de la red social X, Tía María, en la cual se resumió su paso para llegar a la Presidencia de México y se le ve, incluso, retirarse a Palenque, Chiapas.

Pasadas las 07:00 horas del lunes 30 de septiembre de 2024, López Obrador apareció en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, diciendo “¡Buenos días, ánimo!”.

“Agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años, este diálogo circular que hoy concluye”, dijo el Presidente, quien insistió que le daba “muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la Presidenta electa, Claudia Sheinabum”.

Aseguró que “no puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón”.

“Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados, llevamos a la práctica nuestro principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, enfatizó.

López Obrador aprovechó su último mensaje para destacar avances en el combate a la pobreza y aseguró que el principio de su Gobierno “se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y desigualdad en el país a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y tumbó al economía como no sucedía en más de un siglo”.

“Nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa y aun cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las de trabajo de la mayoría de los mexicanos”, explicó el presidente.

“Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos”, comentó.

“Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí: respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana [...] estoy seguro que le va a ir muy bien, como lo merece, muy bien a nuestro país, y a nuestro pueblo”, finalizó López Obrador.