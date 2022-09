AMLO minimiza balacera en Orizaba, Veracruz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no fue tan grave la balacera de más de una hora que ocurrió cerca de la Calle Oriente 2 -entre la 15 y la 17-, colonia Centro, de Orizaba, Veracruz, que dejó como saldo un civil armado asesinado, tras un intento de asalto a un usuario de un banco.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño acusó que la difusión en las diversas redes sociales del enfrentamiento registrado en la citada ciudad veracruzana, es un acto amarillista con el que se dan “gusto” sus adversarios.

“Cuando se detiene a uno de los integrantes de bandas a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones hacen propaganda, en este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prendieron fuego, tienen ese mismo propósito”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sin embargo, se tiene que aplicar la ley, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa, afortunadamente no fue tan grave, fue más un asunto de propaganda y en redes porque fue una transmisión en vivo y nuestros adversarios, ya saben, se dan gusto, se dan gusto”, agregó el Presidente.

El 12 de septiembre del 2022, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, informó que un grupo de presuntos delincuentes incendiaron una gasolinera y un tráiler en el municipio que tiene categoría de Pueblo Mágico, mientras que elementos de seguridad pública mataron a uno de los civiles armados.

Según lo informaron medios locales, la persecución y posterior balacera inició alrededor de las 16:00 horas del 12 de septiembre del 2022, cuando un grupo de sujetos armados intentaron robar a una persona que había salido de un banco, pero al verse rodeados, se escondieron en un domicilio particular.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz alertó respecto a la declaratoria de un operativo en “Código Rojo” ante una agresión de civiles armados que estaban en el interior de un domicilio particular, contra elementos municipales y de las Fuerzas Armadas, mismo que duró alrededor de 60 minutos.

En videos difundidos en las diversas redes sociales se observa el momento en que un militar pedía a las personas que estaban a un lado del Parque López, resguardarse contra la pared. Sujetos armados también realizaron una transmisión en vivo, para asegurar que querían entregarse al interior de un domicilio particular de la Calle 15, pero policías estatales no se los permitían.

“Ya me voy a entregar, pero los policías estatales son los que me van a matar, son policías estatales, nos empezaron a detonar, estamos aquí en la Calle 15, me voy a entregar, los estatales son los que están disparando”, aseguraron un par de sujetos en un video. “Al acudir al sitio de emergencia, fuerzas del orden fueron agredidas por parte de personas armadas desde el interior de un domicilio, por lo cual se implementan acciones para neutralizar a los presuntos agresores”, precisó la SSP de Veracruz.

Por su parte, el Ayuntamiento de Orizaba exhortó a sus pobladores a resguardarse dentro de sus domicilios particulares. “Fuerzas militares, Policía estatal y municipal realizan esfuerzo conjunto durante movilización que se registra en la ciudad. Por seguridad se le solicita a la ciudadanía orizabeña permanecer en casa hasta nuevo aviso”, indicó el Gobierno muninicipal.