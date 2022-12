AMLO niega encuesta ‘amañada’ para elegir candidato en Coahuila

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la encuesta para seleccionar al virtual candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, que ganó el Senador Armando Guadiana Tijerina, estuviera “amañada y sesgada”, tal como denunció el aspirante Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante su conferencia de prensa matutina, defendió el método de elección, además de que advirtió que el funcionario federal estaba obligado a aceptar los resultados, aún cuando no le hayan beneficiado.

Sin embargo, realizó algunas críticas contra Guadiana Tijerina, al reconocer que, en ocasiones, los ciudadanos eligen no necesariamente a los más firmes defensores de la llamada “cuarta transformación” o “4T”.

“Para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado”, dijo.

“¿Está cuchareada la encuesta?”, le preguntó un reportero. “No, porque conozco a quienes hacen las encuestas y son incorruptibles y se hacen acompañar por otras encuestas espejo”, respondió el Presidente.

“Así ha resuelto Morena todas sus candidaturas a gobiernos estatales y no le ha ido mal a Morena. Quiere decir que la gente no se equivoca o se equivoca menos que los grandes electores [...] Hay veces que no nos gusta el que gana, por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente, en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina, es como lo ve la gente”, señaló.

No obstante, pregunta expresa, López Obrador se negó a hacer un llamado al Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que acepte los resultados.

“No, yo no, cada quien tiene que hacerse responsable”, advirtió.