El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber recibido dinero de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” -lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, ‘El Barbas’-, en 2006, cuando fue candidato a la Presidencia por la coalición “Por el Bien de Todos”, conformada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, ya que acusó que todo se trataba de una campaña calumniosa.

Durante su conferencia de prensa matutina se refirió, otra vez, al nuevo libro de la periodista Anabel Hernández García, “La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa”, en donde la reportera señaló, según testimonios, que “El Barbas”, y su lugarteniente, “El Grande”, entregaron dinero en efectivo al entonces candidato presidencial, una de esas veces de forma presencial, el 15 de junio de 2006, en un hotel de Gómez Palacio, en Durango, previo al cierre de campaña.

“Yo nunca he visto a ese señor que apodan ‘El Grande’, ¿cómo se llama? Sergio Villareal. Ofrezco no volverle a llamar por su apodo. No lo conozco, no lo he visto [...] Esta señora se atreve a decir que yo voy a un hotel, que me encuentro con él y que ahí me da una maleta”, comentó.

“¿De dónde saca eso? Nunca lo he visto, además no hago eso con nadie. Entonces, ¿quién inventa? porque ya lo dije, no solo investigan, sino que fabrican delitos a quienes consideran adversarios”, agregó.

Según sostiene la comunicadora en su nuevo libro, “El Grande” confesó a la entonces Procuraduría General de la República, en 2010, haber entregado 500 mil dólares en efectivo a López Obrador, años atrás, para obstaculizar las operaciones en México de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

Hernández García relató que el integrante del Cártel de Sinaloa habría hecho la entrega del dinero ilícito por orden de “El Barbas”, con el fin de que López Obrador tuviera presente su apoyo y el de otros dos notorios capos sinaloenses, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” e Ismael Zambada García, “El Mayo”.

“El propósito de esa reunión fue que el Cártel financiara las aspiraciones políticas de López Obrador. A cambio del dinero ilegal el candidato presidencial ofreció dejarlos influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México”, reveló la periodista en su libro.