AMLO niega que titular de Segob amenazó a ‘Alito’ a través del Senador Manuel Velasco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya ordenado a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, que amenazara a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, a través del coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco Coello.

“Que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral y tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso. No quiero hablar de eso”, aseguró el mandatario nacional, quien dijo que desde hace al menos dos años no ha platicado con el ex Gobernador de Chiapas.

“Tiene como dos o tres años que no platico con Manuel Velasco. Ahí son otras cosas, ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público, pero además ustedes son muy buenos periodistas”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

EN NINGÚN MOMENTO AMENACÉ A NADIE, REVIRA MANUEL VELASCO A ‘ALITO’

Tras la difusión del audio, el ex Gobernador de Chiapas aseguró que ha sostenido pláticas privadas con Moreno Cárdenas desde hace más de 20 años y acusó al dirigente priista de grabar sin su consentimiento. En una serie de mensajes publicados en Twitter, Velasco Coello aseguró que el contenido de la llamada fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenazó a nadie.

“He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como ésta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal”, señaló el coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara alta.

“Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones”, insistió el ex Gobernador chiapaneco, quien también señaló que se trata de una convicción personal, ya que como senador dialoga todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento.