AMLO niega que titular de Segob promueva consulta de Revocación de Mandato a pesar de videos que lo exhiben

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, realiza giras por diversos estados de la República para “cumplir su responsabilidad” y “ayudar a la transformación del país”, pero no promueve la consulta de Revocación de Mandato, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, señaló que si existen denuncias en contra del funcionario federal, estas deben ser resueltas por la autoridad competente. Expuso que López Hernández no es precandidato a la Presidencia, porque lo está ayudando a la “transformación” del país.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación”, indicó.

“Entonces que no se confundan, él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma. Yo necesitaba un Secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público”, aseguró.

“Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado [...] De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva”, agregó.

Criticó, otra vez, al Instituto Nacional Electoral, asegurando que debieron promover la consulta de Revocación de Mandato “desde un principio”, en lugar de actuar, según él, de manera tramposa.

“Guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, lamentó.

“Ojalá y se corrija aún cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud [...] Hay elementos, pruebas, de que solo se impide que se manifiesten y participen los que están a favor de la transformación”, abundó.

“No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones para que la gente no participe y el INE no dice nada”, insistió.

“Por ejemplo el Gobernador de Coahuila del PRI [Miguel Ángel Riquelme Solís] llamando a que nadie participara, eso es no solamente violación a la norma de la Revocación de Mandato, violación a la veda, sino violación a la Constitución, además antidemocrático, entonces ojalá y se actúe con rectitud”, afirmó.

“Como ayer [domingo 3 de abril] que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación, quienes no están a favor de que de lleve a cabo la revocación, lo que no quieren es que me vaya, los opositores, quieren que me quede, es como kafkiano, porque si no me quieren por qué no votan en contra”, finalizó.

TITULAR DE SEGOB PROMUEVE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

El sábado, el titular de la Segob viajó en un avión de la Guardia Nacional de la Ciudad de México a Torreón, Coahuila, y luego a Hermosillo, Sonora, donde participó en actos de promoción de la consulta de Revocación de Mandato.

En ambos eventos, López Hernández estuvo acompañado por Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y, en Torreón, se agradeció la presencia de Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. El titular de la Segob aprovechó para apoyar al presidente López Obrador y le recordó que “no está solo”.

En Hermosillo, ante miles de asistentes a la “Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación”, López Hernández comentó que la intención inicial de su visita era hablar de la Reforma Eléctrica, por invitación del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

“Pero la verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica. Vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna de México”, expresó López Hernández.

Según el funcionario federal, el Mandatario nacional le pidió “tener cuidado” con las expresiones que realizara, “no vaya a ser que te corran los del INE”, a lo que él le respondió “no me van a correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

“Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso, esos que ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas, indicó el titular de la SEGOB, quien también afirmó que México “va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones”.

“Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia, la participación ciudadana se queda para siempre. Este ya es otro país, México ya cambió. Aquí está un pueblo de pie al lado del presidente transformador de esta nación y esto es lo menos que se merece un hombre de la altura de Andrés Manuel López Obrador”, indicó.