AMLO no felicita a Eugenio Derbez por el Oscar, pero lo critica por Tren Maya [VIDEO]

“Otros, pues actúan de mala fe. Poco a poco se va a ir sabiendo más, pero en todo esto también hay una actitud clasista. ¿Qué no vive gente ahí? ¿Qué esa gente que vive ahí no tiene conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente?”, añadió López Obrador.

“¿Solo los de la élite de la capital o del extranjero son los únicos ‘hombres de ciencia y conciencia’ como se decía en la época de la Colonia? Es ofensivo. Se hicieron consultas en todo el territorio, la mayoría estuvo a favor. ¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra de estas sin el consentimiento de la gente?”, expuso.

Afirmó que el Tren Maya es una obra que busca tener sana convivencia con la naturaleza. Como ejemplo de ello señaló que en los cenotes de Tulum se contempla hacer viaductos para no afectar los ríos subterráneos. Además de que, según él, se están sembrando más de 200 mil hectáreas y que el tramo del ferrocarril desde Mérida hasta Chetumal es eléctrico.

“Lo cierto es que no hay ningún problema legal, había un amparo y ya se falló para que se continúe trabajando en el tramo 1, 2 y 3, de Palenque a Mérida, ya está sin ningún problema legal y, en el tramo de Mérida a Cancún, tampoco, porque es todo el derecho de vía de la autopista o la mayor parte de Mérida a Cancún, que se está ampliando, entonces va a ir la autopista y en el mismo derecho de vía va el tren”, aseguró.

“Se optó por un trazo nuevo, en paralelo a la carretera, en los espaldares de los terrenos, ya está todo el derecho de vía, llegando a Tulum en efecto hay cenotes, pero el proyecto contempla viaductos para pasar por ahí, no se tocan, no se afectan en nada los ríos subterráneos y cenotes. Todo esto pertenece la mayor parte a hoteles que compraron de la costa hacia adentro, son zonas impactadas, no es monte alto, no es selva, son acahuales”, finalizó.

“¡¡¡Viva México!!!, esta noche el ganador fue la inclusión. Viva el arte del cine. CODA ha demostrado que siempre se puede hacer historia, incluso sin grandes nombres ni presupuesto, pero poniendo todo el corazón en ello”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, el actor mexicano, festejando el premio Óscar en la categoría de Mejor Película.