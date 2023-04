El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, que se otorgará a la escritora y periodista Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, conocida solo como Elena Poniatowska Amor.

Explicó que “para tener fama” se podrían dar situaciones donde pudieran faltarle al respeto, humillarlo. El 19 de abril de 2023, el Senado entregará, durante una sesión solemne, el citado reconocimiento a Poniatowska Amor, en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado.

Desde su conferencia de prensa matutina manifestó que le daba “mucho gusto” que la escritora y periodista fuese receptora del máximo reconocimiento que entrega la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“No creo [asistir al Senado] porque ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones, están, hablábamos, muy enojados nuestros adversarios, entonces montan espectáculos y debo de cuidar la investidura presidencial”, comentó.

“Tengo que cuidar la autoridad, porque eso les daría gusto a los adversarios, potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan que somos un país independiente y soberano, entonces hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura presidencial”, dijo el presidente.

“Sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla Belisario Domínguez a Elenita”, indicó López Obrador respecto a la entrega de la Medalla a la escritora y periodista, quien, según afirmó, era una intelectual vinculada al pueblo y que lo había acompañado en la lucha por la democracia.

Poniatowska Amor, de 90 años de edad, fue la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, en 1979. Además, entre las distinciones con las que cuenta Poniatowska se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (2013) y la Medalla de Bellas Artes (2014).

La Medalla de Honor Belisario Domínguez -acompañada con un diploma y un tejo de oro colocado en una cinta de seda, con los colores de la bandera, que se fija en el cuello del galardonado- es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado de la República a aquellos mexicanos “que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad”.

El nombre de dicha distinción, Belisario Domínguez, se instituyó en 1954, en honor al senador por el estado de Chiapas, opositor a la usurpación de José Victoriano Huerta Márquez a la Presidencia de la República y, quien por sus abiertas críticas en la tribuna del Congreso, fue asesinado el 7 de octubre de 1913.

NO ES LA PRIMERA VEZ, TAMBIÉN NO FUE EN 2021

López Obrador informó que cancelaría la visita que tenía programada para el 7 de octubre de 2021, a la sede del Senado de la República, con motivo de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, porque, según él, la legisladora María Lilly del Carmen Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), convocó “a que le falten al respeto”.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Puebla, el 4 de octubre de 2021, el mandatario nacional detalló que a través de una carta felicitó a la senadora Martínez y Hernández, misiva en la cual también se disculpó, porque no asistiría a la entrega de su reconocimiento.

“Le mandé una carta a la maestra Ifigenia felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien detalló que en su representación asistiría al acto el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández.

“Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que me falten al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación”, leyó el político tabasqueño.

“Además, le cuento, aquí entre nos, pero no se ría, como lo imagino, están muy enojados porque se está cumpliendo el apotegma juarista de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, en su misiva a la senadora de Morena.

El 1 de octubre de 2021, la senadora Téllez García escribió en su cuenta de la red social Twitter que “el violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador”, asistiría a la sede del Senado de la República, por lo que era “preciso hacerle frente”.

“Claro que tiene todo su derecho a manifestarse y expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense, pero qué necesidad”, argumentó López Obrador.