AMLO no temía lo que dijera ‘El Mayo’, sino la intromisión de EU, aclara Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió la versión del ex Embajador estadounidense Ken Salazar sobre la actitud del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador tras la captura de Ismael Zambada García, “El Mayo”: lo que inquietaba al entonces Mandatario no era lo que el capo pudiera revelar ante la justicia estadounidense, sino determinar si agencias de Estados Unidos operaron en suelo mexicano sin autorización.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo sostuvo que el interés del Gobierno de México fue siempre esclarecer cómo ocurrió la detención y el posterior traslado del fundador del Cártel de Sinaloa a suelo estadounidense el 25 de julio de 2024.

“Si alguna preocupación tenía el Presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos”, señaló.

Rechazó que existiera inquietud por las posibles revelaciones del narcotraficante.

“No tiene que ver con qué va a decir este personaje, este cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien advirtió que una intervención unilateral de autoridades estadounidenses habría implicado una violación a la soberanía mexicana.

Recordó que López Obrador llegó a poner en pausa la relación diplomática con Salazar precisamente porque nunca quedó claro el mecanismo mediante el cual Zambada García fue trasladado a territorio estadounidense.

“En todo caso era la solicitud, más que la preocupación, conocer qué había pasado, cómo se había dado esta detención”, precisó.

Cuestionada sobre si actualmente el Gobierno mantiene alguna preocupación al respecto, respondió: “Ninguna, absolutamente ninguna preocupación”.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron en respuesta a los adelantos del libro de memorias de Salazar, titulado “Las Fronteras: Mi Lucha por un Estados Unidos incluyente”, que será publicado en julio de 2026 por la editorial BenBella Books y cuyos contenidos difundió el diario Reforma.

En el documento, el ex Embajador -quien concluyó su gestión como representante de Estados Unidos en México el 7 de enero de 2025- afirma que un empresario y confidente cercano al ex Presidente, a quien identifica únicamente como “El Susurrador”, le transmitió directamente la inquietud de López Obrador a finales de agosto de 2024.

Según el relato de Salazar, el intermediario le advirtió: !AMLO es un hombre diferente. No puede soltar el poder. Está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo”.

En sus memorias, sostuvo que la preocupación de López Obrador giraba en torno a la posibilidad de que Zambada García proporcionara datos comprometedores sobre funcionarios públicos mexicanos.

Salazar también relató que, pese a la relación que cultivó con el entonces Presidente desde su llegada a México en 2021, López Obrador dejó de comunicarse con él tras la captura del capo y las críticas que el diplomático formuló a la reforma judicial mexicana.

El 23 de agosto de 2024, el ex Presidente acusó públicamente a Salazar de vulnerar la soberanía nacional, cargo que rechazó en su libro.

“Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en Estados Unidos y en México”.

Respecto a la captura de Zambada García, Salazar sostuvo en su texto que el arribo del fundador del Cártel de Sinaloa a manos de las autoridades estadounidenses en un aeropuerto de Nuevo México sorprendió a los propios funcionarios de Estados Unidos y lo atribuyó a la actuación de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue detenido simultáneamente.

Sheinbaum Pardo pidió no sacar conclusiones anticipadas a partir de los adelantos periodísticos de la obra.

“Hay que esperar a ver exactamente qué dice Ken Salazar”, señaló.

Informó además que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con la captura de Zambada García y que continúa la comunicación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para esclarecer lo ocurrido.