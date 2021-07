AMLO ofrece revisar contrato de Pegasus; Beatriz Gutiérrez Müller acusa intimidación

“Desde luego me espiaban, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, al médico que me atiende, al cardiólogo. Cincuenta personas cercanas a mí, pero esto no solo es en mi caso, era a periodistas, a todos”, dijo el Mandatario nacional.

“ He sido víctima de espionaje” desde los tiempos de Miguel Nazar Haro, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, quien ordenó en 1979 que López Obrador fuera espiado por agentes gubernamentales, cuando era director del Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982.

Según el diario británico The Guardian y el medio digital mexicano Aristegui Noticias, entre el 2016 y 2017, años en los que fue utilizado el programa informático , Tomás Zerón de Lucio -hoy prófugo- era director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció, este martes 20 de julio, revisar si existe todavía un contrato del Gobierno federal para operar el programa informático Pegasus , desarrollado por el grupo israelí NSO , aunque descartó que siga vigente. Además, indicó que en su Administración ya no se espía a nadie.

Por su parte, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente López Obrador, condenó este martes el espionaje realizado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero denunció que no ha sido la única intimidación que han ejercido en su contra.

A través de su cuenta de la red social Instagram, la coordinadora del Proyecto Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que además de las intervenciones telefónicas, se han colocado chips en sus vehículos y cámaras de vigilancia en las calles, donde se ubican sus domicilios.

La académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dijo que también han revisado sus cuentas bancarias y declaraciones fiscales y ha sufrido intromisiones en redes sociales.

“Espionaje telefónico, seguimiento de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil para confirmar parentescos y el Registro Público de la Propiedad para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero”, acusó la también poeta y cantante.

“Intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién! (...) Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirma nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna, pero estamos acostumbrados”, expuso Gutiérrez Müller.

“Temáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no serán, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato”, manifestó la escritora e historiadora.

Por último, la esposa del Presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que investigue el caso.

“En lo personal deseo con toda el alma vivir en un Estado de derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones, no solo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino antes”, finalizó.