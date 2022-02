AMLO ordena iniciar investigación por presunto conflicto de interés de su hijo José Ramón

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán y a su nuera, Carolyn Adams Solano, por el caso de la mansión que rentaron, en Houston, Texas, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos.

Detalló que también pidió al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, entregara a la Fiscalía General de la República la revisión interna, solicitada por la propia compañía estadounidense, con la finalidad de que se integre al expediente.

“Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe nada teme”, afirmó.

“¿En la Secretaría de la Función Pública [SFP]?”, le preguntó un reportero. “En la Fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex: preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía”, respondió López Obrador.

Además, reprochó que el presunto caso de conflicto de interés que involucra a su familia haya sido “inflado” por los medios de comunicación. También aseguró que uno de los autores de la publicación inicial ya reconoció que se trata de un asunto político.

“Fíjense, lo elemental de la acusación en cuanto a la casa rentada en Houston, pero cómo lo inflaron. Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo”, insistió el presidente.

Por otro lado, volvió a aceptar, públicamente, que la FGR realizó consultas con su Gobierno sobre la petición de información del Instituto Nacional Electoral en el caso de su hermano Pío López Obrador, quien fue captado en video recibiendo dinero en efectivo de manos del ex funcionario federal David León.

“Que estaba pidiendo el INE el expediente sobre mi hermano, entonces me consultaron, que si qué opinaba: entréguenlo, entreguen el expediente [...] Pero la Fiscalía considera que tenía que verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial, pero yo soy partidario de la transparencia, por convicción”, finalizó.