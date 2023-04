El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso de la Unión, desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y que sus funciones sean pasadas a la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República.

“Ahora el INAI nos echa la culpa de todo, como si fuese tan importante, repito, desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción, al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información”, afirmó.

“Desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo mil millones de pesos al año. Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando”, planteó.

“Entonces, ojalá y se tome una decisión, mi propuesta es que una de las instituciones, varias que ya existen, que se crearon como fachada durante el periodo neoliberal, para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos mil millones al año, se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita, así de claro, porque todo el bloque conservador fueron los que crearon esas instituciones fachada”, dijo.

“Son aparatos burocráticos onerosos que no sirven para nada, nada más para darle trabajo a influyentes. La empleomanía a costillas del pueblo, del erario, ya ¿cómo van a estar ganando consejeros (sic) los que están, más que el presidente, sin hacer nada, somos servidores públicos, siervos de la Nación”, insistió.

Por otra parte, López Obrador negó haber instruido al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien reveló que, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Pleno del INAI no tuviera el quórum para sesionar, “es el mundo ideal”.

“No, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias siempre he sostenido que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción”, respondió.

“Es como la Fiscalía Anticorrupción, imagínese que crearon todos esos organismos y [Carlos] Salinas [de Gortari] modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave”, explicó.





PRESIDENTA DEL INAI NIEGA QUE LA SFP O LA ASF PUEDAN “ABSORBER” TAREAS DEL INSTITUTO

Ni la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, pueden suplir las funciones del INAI, dijo la comisionada presidenta de este organismo, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“A veces se cree que las tareas que hace el INAI la puede hacer la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, y esta actividad entre muchas más que lleva este instituto de ninguna manera podrían ser absorbidas por éstas o por otras instancias”, aseguró Ibarra Cadenam durante su participación en la entrega de reconocimientos del programa Aliados.

Dijo que era un momento complicado para el INAI y para las personas que creían en la libertad de información, ya que el Instituto no contaba con el quórum para sesionar. No obstante, aseguró que la institución estaba de pie, porque los más de 750 trabajadores estaban realizando todas las responsabilidades que les correspondían.

“[Es] una semana donde no contamos con el quórum completo para poder sesionar, pero sí contamos con un ánimo, una fuerza y un férreo compromiso de no fallarle a la sociedad mexicana”, expresó.





INAI SOLICITA A SCJN QUE LE PERMITA SESIONAR CON CUATRO COMISIONADOS, ANTE LA FALTA DE NOMBRAMIENTOS

Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que con la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscaba que el órgano constitucional autónomo pudiera sesionar con cuatro integrantes del Pleno, ante la falta nombramientos de comisionados por parte del Senado.

“Destaca la decisión de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte, para que culminen estos nombramientos, es una de las vías legales que ya ha adoptado este instituto [...], y a través de una interpretación conforme, podamos sesionar con cuatro integrantes del Pleno, para tomar decisiones válidas y continuar en esta defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, manifestó.

A través de un comunicado, Ibarra Cadena llamó al Senado de la República para que hicieran los nombramientos de comisionados, proceso que estaba frenado, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

Asimismo, señaló que independientemente de que el Pleno del Instituto no sesionara, ninguna institución o sujeto obligado se encontraba exento de cumplir con sus obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Ibarra Cadena destacó que el INAI no trabajaba para ser cómodo y que era un organismo técnico y especializado que emitía determinaciones que, en ocasiones, molestaban a algunos sujetos obligados, pero que permitían cumplir a cabalidad el compromiso social y constitucional de acceder a la información y proteger los datos personales.

Recordó que el INAI había sido fundamental para ordenar la apertura de información en diversos casos de corrupción, en los que los sujetos obligados habían reservado la información, como en el expediente Odebrecht.





AMLO ODIA LA TRANSPARENCIA Y POR ESO QUIERE DESAPARECER AL INAI, ACUSA MARKO CORTÉS

Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, aseguró que López Obrador y su partido Morena, “odian la transparencia”, razón por la que quieren “desaparecer” al NAI, negándose a la elección de los nuevos comisionados.

“López Obrador y su partido odian y desprecian la transparencia, prefieren cerrar la puerta a los ciudadanos para que no sepan en qué gasta el dinero el gobierno. Son cómplices de la opacidad y la corrupción y ocultan la información de contratos como el de SEGALMEX, la casa gris del hijo mayor del presidente, las empresas fantasmas del AIFA, Pemex y el Tren Maya”, acusó.

Asimismo, condenó que luego de vetar el nombramiento de dos comisionados, el Presidente presuntamente ordenara al titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, frenar el proceso de renovación del órgano constitucional autónomo y “dejarlo inoperante, poniendo en riesgo la democracia”.

“Para ellos el mundo ideal es la opacidad, como lo confesó el propio secretario de Gobernación en reunión con legisladores de Morena; por supuesto que no les apura la correcta integración del INAI porque tienen mucho qué ocultar”, insistió.

Ricardo Anaya Cortés -ex candidato presidencial-, alertó que la razón de fondo por la que el presidente López Obrador quería debilitar al INAI, era para tapar las torpezas y la corrupción de su Gobierno.

Por ejemplo, “la decisión del Gobierno mexicano de comprar a la empresa Iberdrola 13 plantas de generación de energía, con el argumento de que es una nueva nacionalización de la industria eléctrica [...] López Obrador ha tomado decisiones absurdas, otras graves, otras malas. La compra de las plantas de Iberdrola son las tres”, dijo a través de un vídeo semanal.