Tras la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila, Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes de su partido para sucederlo en 2023 no pensar que él definirá al candidato presidencial de Morena, ya que de hacerlo, se quedarían esperando.

“No voy a poner al candidato de Morena, va a ser la gente [...] Van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay quienes todavía no lo creen, incluso hasta gente cercana ‘a la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza’ No. ‘O estamos esperando una señal’, pues te vas a quedar esperando, primo hermano”, dijo.

Al ser cuestionado respecto al inicio del proceso electoral presidencial, señaló que buscaba que se afianzara la democracia en México y eso incluía a la selección de candidatos que contenderían en las elecciones de 2024.

“Se está avanzando, estamos a un año de la elección presidencial del 2024, y se va rápido el tiempo, lo importante es afianzar la democracia, no solo como sistema político sino como forma de vida”, indicó.

“Que no se quieran colar como independientes [los aspirantes opositores], que no se quieran posicionar como que son independientes. No. El bloque conservador en México no sólo lo integran los partidos con esas características, sino también medios de información y también intelectuales”, agregó López Obrador.

MARIO DELGADO BUSCARÁ A ASPIRANTES PRESIDENCIALES EL LUNES 5 DE JUNIO

Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, informó que buscaría a los aspirantes presidenciales de su partido para iniciar el diálogo respecto a la selección del candidato al 2024.

El dirigente nacional de Morena indicó que llamaría por teléfono a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, secretaros de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente.

“Mañana vamos a comunicarnos ya con nuestros compañeros y compañeras aspirantes. Les urge una fecha, tienen razón, qué bueno que nos esperaron, primero lo primero, política es tiempo, ya cruzamos el Estado de México que era nuestra prioridad”, dijo Delgado Carrillo.

“Vamos a hablar con ellos, nos vamos a juntar muy pronto, espero esta semana, para ponernos de acuerdo y que salgamos unidos, en la unidad de nuestra fuerza para triunfar en el 24”, detalló.

Delgado Carrillo insistió en que el Estado de México era un ejemplo de que la aplicación de una encuesta para la selección del candidato es el mejor camino. Asimismo, adelantó que, además de retener la Presidencia de la República, también pretenden repetir como Gobierno en la Ciudad de México.

“Lo más relevante es la selección de nuestro candidato o candidata, que va a ser a través de las encuestas, la gente tiene que decidir. Lo que vamos a hacer como partido, a nivel nacional, es mandar el mensaje del Estado de México”, explicó.

“Aquí se hizo todo bien y el Estado de México debe ser ejemplo para 2024, la unidad es nuestra fuerza. De aquí para adelante, nos vamos a ir a ganar la Presidencia en 2024, con mucha unidad, vamos a ganar la Ciudad de México, vamos a ganar el resto de las entidades que van a estar en disputa y la mayoría de la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores”, afirmó Delgado Carrillo.

FESTEJAN ASPIRANTES PRESIDENCIALES, TRIUNFO DE MORENA EN EDOMEX

Los aspirantes presidenciales de Morena celebraron el triunfo de Delfina Gómez Álvarez, candidata de la alianza “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, que integran los partidos Morena, Del Trabajo y Verde Ecologista de México en dicha entidad mexiquense.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se trasladó personalmente hasta Toluca para felicitar a la ganadora de la contienda. Se puso una camiseta con la leyenda de “Ganamos” y posó con la maestra para las fotografías.

“Estoy muy feliz, muy contenta, la verdad, Delfina es una mujer increíble, que vino de abajo, que salió adelante y que representa la Cuarta Transformación. Venció a lo que parecía invencible, que es el PRI del Estado de México y al PAN y a todos juntos”, dijo Sheinbaum Pardo, durante una entrevista.

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, también se sumó a las felicitaciones, aunque lo hizo a través de su cuenta de Twitter, ya que todo el día permaneció en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para monitorear el desarrollo de los comicios.

“Tarde o temprano, el pueblo siempre triunfa. No es posible poner barreras a las grandes transformaciones sociales que todo un país demanda. Enhorabuena al pueblo del Estado de México y a nuestra querida compañera Delfina Gómez”, publicó el funcionario federal.

Mientras que Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, consideró que la victoria de Morena en la entidad mexiquense era una buena noticia para el país.

“Felicidades Delfina. Un gran triunfo de la causa en la que militaremos, muy gran y buena noticia para México. La Cuarta Transformación llega al Estado de México bajo tu conducción. Fuerte abrazo”, expresó el Canciller, en un tuit.

Ricardo Monreal Ávila publicó una fotografía en su cuenta de Twitter con la candidata ganadora, a quien deseó éxito en su mandato.

“La perseverancia y congruencia en la lucha social y política. Siempre tienen éxito. Hoy, las y los mexiquenses han logrado un histórico triunfo. La maestra iniciará un profundo proceso de transformación, felicidades”, escribió.