“Pues no tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá y nos dieran más detalles. Creo que habló de que el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco tienen 40 mil, en 100 países 40 mil elementos, 20 mil del Cártel de Sinaloa y 20 mil de Jalisco, que nos digan cuáles son las pruebas que tienen”, indicó.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, Nayarit-, dijo que dicha información no fue compartida en la reunión bilateral que sostuvo el martes pasado con la asesora en seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

“Acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del Gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad y no hubo ninguna información al respecto. Entonces, hay coordinación, por eso sería bueno que la señora informara de dónde obtuvo la información”, insistió.

López Obrador aseguró que, “con todo respeto”, el Gobierno de Estados Unidos tenía el problema de que no había coordinación entre las agencias de seguridad y sugirió poner orden, ya que, según dijo, “si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances”.

“No, no, no, ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el Gobierno de Estados Unidos, es que no hay coordinación entre ellos [...] No, no, es que hace falta poner orden, la política es, entre otras cosas, poner orden en el caos. Si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances”, dijo.

Rechazó que los cárteles de la droga mexicanos tuvieran presencia en 21 estados del País, ya que el Gobierno de México tenía información de dónde actuaban dichos grupos delictivos, según los resultados de los delitos cometidos.

“En una ocasión dijo un militar del Pentágono [Glen David VanHerck, jefe del Comando Norte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos], que había 30 estados dominados por la delincuencia organizada en México, ¿no? General [Luis Crescencio Sandoval González], en 33 por ciento del territorio. Se les aclaró, es que no tienen buena información”, finalizó.