AMLO pide a Gertz Manero dar al INE expediente sobre Pío López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pidió al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que entregue al Instituto Nacional Electoral el expediente sobre su hermano Pío.

“Hace como 10 días me planteó el Secretario de Gobernación [Adán Augusto López Hernández] que lo había buscado el Fiscal General para decirle que no podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña”, indicó el mandatario nacional.

“Y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal, Y le dije al Secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE”, dijo, el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó, el pasado 22 de diciembre a la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE), entregar copia certificada de la investigación que realiza sobre Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.

Con 4 votos a favor y uno en contra, los magistrados del TEPJF le dieron la razón al INE, el cual había solicitado a la FEDE la copia de la investigación de Pío López Obrador, sin que el organismo adscrito a la FGR la haya entregado, bajo el argumentando del secreto ministerial.

La magistrada promovente Mónica Aralí Soto Fregoso consideró que el TEPJF no tenía competencia, ya que, según ella, el asunto era de naturaleza penal. Sin embargo, la mayoría de sus pares discrepó de dicha postura.

Por ejemplo, Janine Madeline Otálora Malassis indicó que el asunto era “claramente electoral”, por tanto es competencia del INE. “El acceso a la información que resulte idónea y necesaria para el ejercicio de sus atribuciones”, agregó la magistrada.

Otálora Malassis también consideró necesaria la colaboración entre autoridades ministeriales y electorales para salvaguardar un bien público, como lo son la certeza y la transparencia, en el ejercicio de los recursos públicos, para así combatir la corrupción y transparentar a los partidos políticos y los candidatos.

MARTÍN JESÚS LÓPEZ OBRADOR, OTRO HERMANO DE AMLO, RECIBIENDO FAJOS DE DINERO

Martín Jesús López Obrador, hermano menor del actual Presidente de la República, aparece en un video recibiendo dinero de las manos de de David León Romero, quien en ese entonces era consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, hoy senador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aliado electoral de Morena.

En un video -presentado el 8 de julio del 2021, por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa ‘Loret Capítulo 51’, transmitido en la cuenta de la plataforma YouTube, del medio digital Latinus-, se ve al hermano del actual presidente de la República, recibiendo 150 mil pesos en efectivo de quien durante los primeros dos años del Gobierno de López Obrador fue titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Según el reportaje titulado ‘El Martinazo, otro hermano de AMLO en video recibiendo dinero’, León Romero entregó al hermano menor del actual presidente, un total de 150 mil pesos, en el que era su domicilio particular en Chiapas, en 2015, el mismo año en que Morena participó en su primera elección como partido político.

“Hace un año, Latinus reveló imágenes que mostraban a Pío, otro de los hermanos del mandatario, aceptando dinero de manos de David León para la campaña presidencial de Morena. En ambos casos, los hermanos reciben cantidades previamente acordadas que se repiten mensualmente y dicen que son para Andrés Manuel, lo que revela un ‘modus operandi’. Nada de este dinero en efectivo fue reportado por Morena al INE, lo que califica como delito electoral”, indicó el medio.

Durante la grabación -que se realizó con una cámara oculta-, se escucha que el dinero efectivo es anotado o descontado de una operación entre León Romero y López Obrador. “Este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto”, dijo el entonces consultor. “No, compa. Eso lo descontamos”, indicó el hermano menor del actual Presidente de la República.

Asimismo, durante el video, y tras un recorrido por el domicilio particular de León Romero -mismo que dura unos ocho minutos-, Martín Jesús López Obrador le hace saber al ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano, el ahora titular del Poder Ejecutivo Federal.