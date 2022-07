AMLO pide a líderes católicos incluir al narco en jornada de oración por la paz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, hicieran un llamado para una Jornada de Oración por la Paz ante los asesinatos y desapariciones que todos los días se cometen en el País.

“¿Se debe incluir al narcotráfico en el acuerdo?”, cuestionó un reportero al titular del Poder Ejecutivo Federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. “Sí, también”, respondió el político tabasqueño.

“Ellos plantean que se debe de tratar aun a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante, porque es el perdón [...] Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación, eso es otra cosa”, agregó.

“Ya estaba escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar, la Ley del Talión, el que a hierro mata a hierro muere, y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, ni de ninguna persona con buenos sentimientos”, enfatizó.

“Entender que todos los seres humanos nacemos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias que llevan a unos a las conductas antisociales y la paz es fruto de la justicia, no es el exterminio ni la guerra, me gustó mucho ese planteamiento”, dijo.

“Estoy hablando nada más de una postura que me gustó mucho, que la celebro, de la Iglesia mexicana y de la orden de los jesuitas. La construcción de la paz requiere de muchas acciones, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz, es otro tono”, insistió el político tabasqueño.

“Tiene que ver con lograr una sociedad mejor, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, a la corrupción, a la impunidad, muchas cosas, muchas, ayer recordaba yo una canción que me gustaba, es, se llama, es de los Guaraguao, es de mis tiempos, se decía, dice así más o menos, no basta rezar, no, no basta rezar para construir la paz, sí, no basta rezar, pero ayuda, ayuda”, finalizó.

CONVOCAN OBISPOS CATÓLICOS A JORNADA DE ORACIÓN CONTRA VIOLENCIA

La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, convocaron a una Jornada de Oración por la Paz, ante los asesinatos y desapariciones que todos los días se cometen en México.

A través de un comunicado, las tres representaciones católicas señalaron que todos “necesitamos que estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, no está abriendo una puerta para la paz”.

“Nuestra apuesta es por el diálogo social para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz. Queremos abrir horizontes de diálogo para construir la paz”, apuntaron en la nota los líderes religiosos.