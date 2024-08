A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) formalice la asignación de diputaciones plurinominales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que quienes están en contra de la llamada sobrerrepresentación, en realidad quieren evitar que Morena y sus aliados concreten las reformas planteadas, en particular la del Poder Judicial.

Esta mañana, el Mandatario inició su conferencia de prensa hablando de la sobrerrepresentación, que dijo, “es motivo de unidad del bloque conservador, sus voceros y achichincles”; y aprovechó para para pedirles a las y los empresarios más ricos de México su postura pública sobre el tema.

“Cómo están creando esta falacia, es una invención, al grado que quieren que quieren violar la Constitución para que no se lleve a cabo ninguna reforma a la Constitución, y en especial que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial porque es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia de los potentados”, señaló.

Al asegurar que hay una campaña que raya en lo “absurdo”, el mandatario insistió el que los empresarios están presionando a las autoridades electorales y cuestionó si está bien que las organizaciones a las que pertenecen estén solicitando que se viole la Constitución.

AMLO pide a los empresarios más ricos de México postura sobre la llamada sobrerrepresentación

Asimismo, pidió a los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, a la familia Baillères y María Asunción Aramburuzabala −considerados los más ricos del país− que opinen públicamente sobre la asignación de legisladores plurinominales que están por determinar el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución (...) Vamos a ver su opinión y que ya no se esté presionando a los del Consejo del INE ni a los magistrados del Tribunal, porque tampoco estoy hablando al tanteo”, sostuvo.

Esta propuesta la hizo luego de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicara lo que dice la Constitución sobre la designación a legisladores de representación proporcional.

l tabasqueño también aprovechó para volver a criticar a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y al Consejo Mexicano de Negocios, quienes han pedido a las autoridades electorales que se evite la sobrerrepresentación, y les pidió que no se oculten “detrás de membretes”, que den la cara porque tienen nombre y apellido y expliquen por qué no quieren que se viole la Constitución y que sea el pueblo el que elija a jueces y magistrados.

“¿Cuáles son sus temores? ¿Va a haber un control del Ejecutivo? No, será control del pueblo, yo ya no voy a estar, la elección va a ser el año próximo y los va a elegir el pueblo, lo que no quieren es dejar de tener la influencia que ahora ejercen”, insistió.

AMLO minimiza e ironiza sobre el paro en el Poder Judicial

Sobre el paro de labores en el Poder Judicial, López Obrador lo calificó de “ilegal” e ironizó al declarar que gracias a esa protesta los juzgadores ya no dejarán en libertad a los criminales.

También aseguró que a los ciudadanos no les importará el paro en el Poder Judicial, programado para el primer minuto del miércoles 21 de agosto, luego de que más de mil 200 jueces federales y magistrados acordaron suspender sus actividades como forma de protesta contra la reforma propuesta por AMLO como parte del llamado “Plan C”.

“Han decidido los del Poder Judicial irse a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría, con todo franqueza y respeto, que hasta nos va a ayudar que si no están los jueces, ministros y magistrados en activo tenemos por lo menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, dijo.

Consideró que los trabajadores están en su derecho de manifestarse, por lo que podrán protestar con plena libertad, aunque advirtió que los inconformes están conscientes de que el paro viola la ley, aunque el encargado de sancionarlo sería el propio Consejo de la Judicatura Federal.

“Ellos saben que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionarlo, le corresponde al Consejo del a Judicatura; es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aún si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga”, mencionó.

Jueces y magistrados descartan diálogo; exigen desechar reforma judicial

En tanto, los jueces y magistrados inconformes ya no ven en el diálogo una salida para hacer efectivas sus demandas sino que, a este punto, exigen que se deseche la reforma judicial por considerar que las modificaciones realizadas por Morena resultan “totalmente inviables”.

Así lo afirmó esta mañana, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, en donde señaló que esta es la única condición bajo la cual podrían frenar el paro o levantarlo, según sea el caso.

“Definitivamente los ajustes que ellos hicieron a esta propuesta son totalmente inviables y por supuesto que esto no puede quedar en una discusión para ver qué le cambiamos, me parece que los cambios que han propuesto son cada vez más y no podemos aceptarlos”, señaló.

De acuerdo con la juzgadora, cuando se realizan cambios sustanciales en un proyecto de reforma, la normativa permite que sea archivado.

“Por supuesto que aceptamos una modificación a las leyes a los propios artículos de la Constitución y luchemos juntos por un mejor sistema de impartición de justicia del país pero con diagnósticos serios, con elementos verdaderamente objetivos y no por caprichos puestos en la Constitución”, remarcó.

Fuentes Velázquez adelantó que el siguiente paso para los juzgadores y magistrados será diseñar un mecanismo en cada sede para llevar a cabo las guardias en las que se atiendan los asuntos urgentes, aunque esto dependerá de las condiciones tanto climatológicas como físicas del lugar donde se encuentre.